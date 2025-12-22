隨機攻擊事件後心神不寧？中醫：肝腎失調易加劇焦慮

日前台北捷運發生隨機攻擊事件，封閉空間中的突發混亂，讓許多民眾心中留下驚嚇與不安。從中醫角度來看，此類社會事件容易放大集體焦慮，突發驚恐最易擾亂「心神」，導致情緒失衡。

隨機攻擊事件容易放大集體焦慮，突發驚恐最易擾亂「心神」，導致情緒失衡。（示意圖／Pixabay）

彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇指出，心神不寧往往與「肝腎」失調有關，因肝主疏泄，氣鬱則生煩躁；腎主恐懼，腎虛則恐慌加劇。他表示，針對此類事件引發的急性恐慌與後續壓力，可從肝腎入手調理，因肝腎同源、相互滋養，調養得宜便能讓心神安寧、情緒平穩。

在疏肝方面，劉宗昇建議民眾可透過適度運動，如散步、太極拳或瑜伽，幫助肝氣疏泄，同時提升對周遭環境的覺察。他也提到，練習深呼吸或冥想，將恐慌情緒想像成「呼出去的氣」慢慢釋放，有助情志調節。《黃帝內經》記載「怒傷肝」，培養樂觀心態、避免過度壓抑情緒相當重要。

練習深呼吸或冥想，將恐慌情緒想像成「呼出去的氣」慢慢釋放，有助情志調節。（圖／Photo AC）

針對補腎固本，劉宗昇指出腎虛易生恐懼，事件中的煙霧與混亂場面最易觸發腎氣不固。他建議民眾可多攝取黑豆、黑芝麻、核桃等黑色食物，並維持早睡早起的作息，盡量在晚上11點前入睡、避免過勞。睡前以溫水泡腳，可加鹽或艾葉，有助通暢腎經。

劉宗昇也分享穴位按摩方法，每日按壓五到十分鐘即可。疏肝安神可按太衝穴（腳背大拇指與二拇指間凹陷處）及內關穴（手腕橫紋上約兩寸）；補腎安神則可按湧泉穴（腳底前三分之一凹陷處）及腎俞穴（腰部第二腰椎棘突下旁開1.5寸）。

劉宗昇也分享穴位按摩方法，每日按壓五到十分鐘即可。（示意圖／pixabay）

此外，劉宗昇提供一款養生茶飲配方，包含玫瑰花5g、菊花5g、枸杞子5g、酸棗仁3g、甘草2g，以沸水沖泡悶五至十分鐘，可加少許蜂蜜調味，每日一至兩次熱飲為佳。他提醒，高血壓患者可省略甘草，孕婦、兒童或慢性病患者飲用前應先諮詢中醫師。

劉宗昇強調，中醫養生重在「治未病」，社會事件後更需注重身心平衡。他呼籲民眾提高警覺的同時，也不要讓恐懼綁架內心，透過綜合肝腎調養，心神自能歸位，焦慮自然減輕。

