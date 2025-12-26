隨機攻擊事件後模仿潮？全國暴增恐嚇94案 12人被送辦4人羈押

警政署今日公布最新統計，案發至今短短1週，全國已受理達94件網路恐嚇案，目前共查獲13件並移送12名嫌犯，其中4人遭羈押。（鏡報李智為）

1219台北隨機殺人事件後，網路模仿效應與恐嚇言論四起！警政署今日公布最新統計，案發至今短短1週，全國已受理達94件網路恐嚇案，目前共查獲13件並移送12名嫌犯，其中4人遭羈押；相關涉嫌之境外IP資訊，持續透過跨境合作，追查幕後不法分子。

警政署今（26日）稱，1219台北隨機殺人事件後的12月20日至25日中午，網路上出現大量威脅要在公共場所發動攻擊的不法言論。警方透過科技偵查，迅速逮捕12名嫌犯，其餘案件正由各縣市警察局全力追緝中。警方對張文的犯罪資金與背景進行深挖，確保無漏網之魚。

案發至今，全國已受理高達94件網路恐嚇案，警方強化查緝力道，目前共查獲13件並移送12名嫌犯，其中4人因情節重大遭法院裁定羈押。警政署提及，部分恐嚇訊息經查來源為境外IP，將透過國際刑事合作機制，追查幕後指使者或刻意擾亂社會秩序的不法分子。

有關1219台北市隨機襲擊事件，行政院長卓榮泰指出，除了內政部、法務部持續偵辦，釐清案情的動機為首要，也請衛福部偕同各醫療院所照顧受傷民眾，也提供不幸罹難者家屬以及傷者，還有一般國人在心理支撐上所必須要的一切的措施。

內政部長劉世芳表示，為維護跨年晚會與元旦升旗典禮等活動安全，警政署要求各警察機關，事前落實現地勘察、加強場地偵檢，事中劃分責任區域、預置特勤警力，預擬防踩踏及疏散動線等作為，遇有突發狀況，立即實施交通管制、人群疏散，搶救傷患與逮捕緝凶等應變作為，以確實防制各項治安事故之發生及維護交通秩序，共動員警力8,069人、民力2,792人維持秩序。

針對今年的跨年晚會及元旦升旗活動，警政署也成立指揮所及緊急應變小組，全程掌握督導各縣市警察局做好維安工作，並加強事前狀況演練、查辦網路恐嚇、運用民力協勤及示警通報機制等作為，落實精進維安措施，全面強化應變韌性，絕不容許任何暴力行為挑戰法治底線，讓民眾能平安迎接嶄新一年。

