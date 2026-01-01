隨機攻擊事件過後社會回歸平靜，然後呢？



記者李其芳/台北報導

日前台灣發生了震驚國內外的隨機殺人事件，經過媒體多日報導，人心惶惶。27歲正值人生黃金時期，應是打拚事業，對國家社會貢獻所學的時候，然而事件主角卻是從求學時期即出現反社會人格，畢業後工作不穩定，還因教召未到而遭到通緝，近年在北車一帶租屋，靠著母親接濟度日。

張文籌劃數月，短短數小時內在林森北路縱火，再移動到北車地下通道近M7入口處施放煙霧彈，因路過的余家昶阻止，汽油彈未引爆，忿而將其殺害。他接著回租屋處補充裝備，再趕到誠品南西丟擲煙霧彈，進入商場前即一路砍殺，造成多人死傷，最後從六樓一躍而下，結束了年輕的生命。

攻擊事件經過數日，北市街頭變得冷清許多。經常出入北車的民眾不難發現其地下通道有多處出口，屬於無警力部署的區域，若有心人士進行犯罪行為，絕對有足夠時間脫逃。對於這些灰色地帶，台北市政府應長期管控，杜絕類似事件再次發生。

有人說張文是巨嬰心態、有人問他父母究竟是怎麼教的，而廢死爭議又再次被挑起。最後在張嫌父母下跪道歉、余家昶老母溫柔喊話下，所有罵聲漸漸止住。

這起攻擊事件終會像漣漪逐漸淡去。然後呢？

【突發攻擊事件，凸顯社會安全網存在漏洞】

隨機攻擊事件有辦法避免嗎？這似乎是老調重彈，卻也殘酷地揭示，問題依然存在！

而當社會安全網出現漏洞、制度性支持不足，一個身心失衡、價值觀偏差的年輕人往往就像一顆不定時炸彈，隨時可能危及社會安全。除了強化公共空間的安全防護機制外，我們也要正視心理健康體系與教育制度，通盤檢討與改善的必要性，讓高風險族群能及時被接住。

【教育改革逾二十年，體制仍現缺失待調整】

回顧二十多年來台灣歷經幾次的教育改革，然而從學齡階段開始，孩子的負荷未曾真正減少，升學壓力依然沉重。如果現今教育制度的核心目標，是培養健全人格與適性發展，為何仍有不少青少年逐漸走向邊緣化，甚至一步步踏上歧途？

事實上，有許多犯罪者出身小康家庭，受過高等教育的更不在少數。究竟是什麼形塑了反社會人格，最終演變成危害社會的悲劇？

【家庭教育影響深遠，親子關係成重要課題】

追根究底，「家庭教育」是影響孩子品格發展最關鍵的因素。在當前經濟環境下，多數家庭必須以雙薪支持開銷，父母終日忙於工作，與孩子的相處時間大減，於是就讓3C替代陪伴。長久下來，父母和孩子不了解彼此，親子關係越來越疏離。有些家長甚至誤以為，學校和老師能替代他們承擔教養責任，但終究會發現那是不切實際的期待。

權威式管教、成績至上心態、品格教育不足，其實和鄰近國家如日本、韓國的現況相比，台灣不算表現最差。至於歐美相對強調人性化與自主學習的教育模式，是否適合台灣社會引用與借鏡，有待進一步評估與討論。

【來自英國的觀察，放慢步調適性發展】

一位在台灣主修幼兒教育，具備十多年教學實務經驗，目前正於英國攻讀博物館學碩士的留學生表示：「別人有別人的好，台灣也有台灣的好，用誰對誰錯的二元論來談複雜成因的社會議題，可能不合適。也許可以進一步思考：我們做了些什麼？未來還能怎麼做，讓社會跟下一代可以更好？我想關於教養，有太多的細節能夠討論，至於社會議題，更是有諸多成因。觀點的分享並不是為了找出唯一標準答案，每個家庭、每個人都有獨特性，因此透過不同角度的理解、對話，或許能夠找到各自的需要與回應。」

「到英國生活後，我深刻感受到台灣真是非常有效率的社會，每一件事情又快又方便。但是否所有的事情都需要『快』呢？有沒有可能習慣了往前，就壓縮了等待？也許這也能讓我們思考：在孩子成長的路上，是否也不經意地期待他們『趕快學好』？回想自己真正學會的事情，好像都不是匆忙之間獲得。每個孩子的特質不同，成長的歷程與速度亦截然不同，『等待』看似費時，但或許『慢』下來，更能看到孩子們各自開展的美麗與獨特。」

【理解孩子並傾聽感受，提升陪伴品質】

她接著說：「我在英國博物館或藝廊擔任親子活動義工時，孩子創作的過程中，多數家長坐在孩子們的旁邊看著，陪伴著孩子完成作品。或許有人說：參加親子活動，家長們可能已經有準備要『有品質』的陪伴。但換個角度，我們是否真的在陪伴孩子呢？有時我們在公共場合看到孩子們拿著3C產品，這些媒介確實會讓孩子停下來、不打擾別人、大人也可以好好吃飯，然而，對孩子來說，這些生活經驗累積了什麼能力？如果，放下手機，好好吃飯、好好互動，孩子會有什麼不同呢？」

另外，當孩子在公共場合哭鬧時，英國家長會怎麼做？她說：「我在戶外型的展館，看到家長們會反覆提醒，如果真的無法停下來，他們會將孩子旁邊或外面，但也不是大聲喝斥或打小孩。即便是對小小孩，他們也試圖告訴孩子『不可以』！」我反思：這幾年看到不少台灣的家長也很有耐心的回應孩子，然而，有時無法用一兩句話就讓孩子理解情境並冷靜下來。這時候應該怎麼做才能回應孩子情緒呢？怎麼樣的互動，才能讓孩子從一次次的過程中，學會合宜的表達及回應他人？對孩子及成人來說，都是很困難的課題。

【尊重也引導遵循規範，學會傾聽外界】

她指出：「我能感受到這幾年大多數的家長很尊重孩子，但家長們的想法與聲音是否也同時讓孩子聽見呢？當我們尊重孩子的時候，有沒有同時教養孩子要覺察他人的感受？也許有人認為孩子還小不懂，但相較於以往，現在的孩子無形中接收到的訊息遠多於過去。因此，聆聽孩子的聲音重要，讓孩子知道自己以外的世界同樣重要。從自我到群體，不僅僅需要表達自己，還需要關照他人，才能學會與他人合作，適應不斷變遷的社會與世界。」

「關於表達與聆聽，從參訪英國博物館，似乎也能看出一些端倪。在展場的介紹與引導中，經常會看到一些重複的文字：這個事件/展品，讓你感覺如何？你的感受是什麼？如果是你，你會怎麼做呢？我想聽聽你的聲音，歡迎你和我們分享。』每一件事情，每個人都有不同的面向與角度，這些引導語恰好反映著：自己與外界的聲音相同重要，知識輸入同時也建立價值，也許透過內在表達，外在傾聽，相互對話，能讓我們看到不一樣的世界與未來。

【各方共同承擔，為孩子築起堅實防線】

最後她說：「期盼未來台灣社會能有更多空間，讓孩子、家長與大眾都學會傾聽與對話，而不是急於給答案或下結論。」

社會的安全與穩定，從來不是單靠法治就能維繫，而是須深植於家庭、教育及文化之中。家庭做為影響孩子人格發展的第一線，父母在忙碌工作之餘，給予孩子足夠的陪伴，責無旁貸。多理解他們的情緒、耐心傾聽，切勿一昧要求成績和表現。

讓孩子真正感受到被愛、被尊重，才能建立健全穩定的情緒支持系統，減低走偏的風險。當家庭、學校與社會共同承擔起守護下一代的責任，為孩子建構起溫暖而堅實的支持網絡，才能幫助他們順利成長為身心健康的大人，成就一個進步而安全的國家。



主圖來源：MotionElements