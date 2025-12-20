隨機攻擊事件，國民黨願逝者安息、傷者康復、國家平安 。（圖／國民黨提供）

中國國民黨表示，19日在台北車站、中山捷運站 周遭發生的隨機攻擊事件，令國人深感沉痛，我們一起向逝者及家屬致上最深切的哀悼，並祝願傷者能早日康復，台灣一切平安。面對突發的重大治安事件，國民黨執行的台北市政府第一時間啟動應變機制，共同生活圈的新北、基隆、桃園也立刻啟動聯防，全力守護民眾安全：

國民黨表示，在台北市方面，事發第一時間，台北市府立即成立「1219台北市維安緊急應變小組」，啟動跨局處應變作為，由蔣萬安市長親自主持、緊盯進度；同時，由一案一專業社工、專人陪同，提供醫療、心理、法律、慰問、保險等各項協助。為了保障民眾安全、台北市並即刻強化維安戒備及巡檢機制，提高車站、捷運站、商圈、人潮聚集處及大型活動的見警率，維護治安穩定。

在新北市方面，國民黨表示，新北市第一時間便與台北市、捷運公司及警方保持密切聯繫，並同步提高捷運沿線、轉乘樞紐與人潮熱點的警戒層級，加強巡邏與應變整備，確保民眾通勤與返家安全。

國民黨指出，桃園市因應北捷發生攻擊事件，桃園市政府立即針對桃捷全線車站、列車比照恐嚇威脅SOP啟動相關作業，提升警戒、強化巡檢，並宣告接獲任何恐嚇威脅訊息，皆視為真實事件，迅速判定及加以處理，隨時掌握情資，維護市民安全。

對於基隆市，國民黨表示，針對公共場所的安全機制，全面強化預警與防範措施，維護北北基桃一日通勤圈的治安。

至於同樣擁有捷運系統的台中市，台中市政府也立刻針對車站、商圈、市場及校園周邊等人潮聚集處，提高警戒，加強巡守。

國民黨表示，守護治安，不分縣市、中央或地方，感謝所有第一線的警消、醫護人員，我們一同祈願，逝者安息、傷者康復，憾事不要再發生，台灣一切平安。

