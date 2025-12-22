隨機攻擊全民警戒！台南傳奇「忍者哥」遭攔查 網：熱心助人網紅

台南傳奇人物忍者哥因背著疑似武士刀，遭警方攔查。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 北捷爆發隨機攻擊案件後，震驚全台更讓全民警戒，長年出沒在台南街頭被封為台南10大傳奇人物之一的「忍者哥」，每到冬天就會以忍者裝扮現身街道，員警看到忍者哥身揹疑似武士刀，主動上前攔查，網友直言「北捷隨機殺人讓台灣社會現在風聲鶴唳」。

台南警方指出，昨日晚間「2025糖果森林海安聖誕日」活動，一名忍者裝扮的李姓男子疑似背著刀具，由於台北剛發生隨機攻擊案件，員警立即上前攔查，確認刀具僅是自製道具沒有殺傷力，仍提醒李男避免類似裝扮外出，以免引起誤會。

這位忍者裝扮的李姓男子被網友列為台南10大傳奇人物，年約43歲平日喜愛Cosplay，冬天比較冷就扮成忍者，夏天太熱就扮藍波，且如此打扮已經相當多年，當地民眾都熟悉這位李男，甚至只要喊一聲「藍波」，就會義不容辭上前相助。

民眾將忍者哥被攔查畫面PO上網後，許多網友紛紛指出，「警方在這非常時期，不容許有任何漏網之魚」、「他是台南善良熱心的網紅」、「認識他10幾年都這樣穿」、「敏感時機還是先別變裝」。警方呼籲，民眾若參加任何的活動，請勿攜帶危險物品，以免觸法。

