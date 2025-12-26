隨機攻擊太沉重！加害者父母「恐患憂鬱症」，醫曝傷心無法表達最痛苦





27歲嫌犯在2025年犯下台北車站和中山商圈隨機攻擊案，釀成含他在內4死11傷悲劇，警方初步研判他高度參考2014年鄭捷犯案諸多細節，就是「模仿犯（copy cat）」，嫌犯父母更為此公開下跪致歉，震驚社會。精神科醫師指出，加害者父母心理創傷強度，不亞於受害者家屬，他們遭受「高度創傷卻又有著無法表達痛苦的傷楚」，長期下來恐出現「憂鬱症」。

「創傷事件」恐引發憂鬱症？

精神科醫師「楊聰才」透過社群粉專剖析，關於「子債父還」的社會風氣，或是「加害者家屬」這樣的標籤，會對嫌犯父母帶來什麼影響。

楊聰才醫師以心理學為核心指出，這類事件的加害者父母，公開下跪道歉時所暴露的情境、以及高度羞愧的狀態「會被大腦記憶為創傷事件」，社會較少允許他們表達痛苦，長期下來可能出現「憂鬱症」、「自我懲罰傾向」、「情緒麻木」、「解離反應」。



楊聰才醫師進一步說明，這類加害者父母抱有極端罪疚感（我做錯事）與自責（Pathological Guilt）羞愧感（我這個人是錯的），往往承受高度且複合型的心理創傷，認為「是不是自己沒教好小孩」，這是種非理性責任內化，心理學稱「過度責任歸因」，即把不可控事件全歸因於自己，承受很大的心理壓力。

「替代性創傷」可能症狀？

即使他們（加害者父母與親屬）並非直接目擊者，也可能出現「替代性創傷（vicarious trauma）」，可能症狀包括：

• 反覆想起新聞畫面或關鍵字。

• 失眠、惡夢。

• 看到捷運、刀具、警車就強烈焦慮。

• 心跳加快、胸悶、恐慌。

最痛苦非悲傷，而是「悲傷不被允許」

楊聰才醫師也強調提醒，沒有適當心理支持，加害者父母「常見長期後遺症」可能出現：

1. 慢性憂鬱症

2. 複雜性哀傷（Complicated Grief）

• 失去孩子。

• 不被允許哀悼。

3. 社交退縮與社會孤立

4. 身心症（胃痛、頭痛、高血壓、免疫力下降）

5. 自我懲罰型人格傾向。

• 覺得自己不配快樂。

• 對未來失去期待（最痛苦的不是悲傷，而是「悲傷不被允許」）。

楊聰才醫師最後語重心長呼籲：

• 社會選擇對家屬施加道德暴力時，創傷只會擴散，而不會終止。

• 加害者父母承受的是失子、羞辱、罪疚、社會排斥的多重創傷。

•「子債父還」與「加害者家屬」標籤，會製造無限延伸的心理受害者。

• 一個成熟社會，不是沒有憤怒，而是知道憤怒不該指向無辜者。

「希望大家給嫌犯的爸媽安慰」

同樣令人感慨的是，此次事件第一時間捨命阻擋傷害擴大，為攔阻嫌犯卻不幸遭刺逝世的受害者余家昶，其8旬母親歷經喪子之痛，受訪時仍表示自己不怨嫌犯：「不知道他（嫌犯）的動機，可能是心裡有什麼不舒服的事，而且他人也往生了，希望大家給他的爸爸媽媽安慰，事情是他兒子做的，跟他的爸爸媽媽沒有關係，但願他的爸爸媽媽身體健康、事事如意，全國都平安」。

余媽媽呼籲社會大眾不要將怒火延燒到嫌犯的家人身上，寬容為懷讓生命以不同形式重生教人感動，從事教職的網友對此特別透過「專業想」粉專心疼表示：「研究指出，通常寬恕的人，會比較走出來，從中得到新的力量」，希望不要再有下一個人為此喪命，也很感謝余媽媽的傷痛淚水沒有化成恨意，而是為黑暗角落灌溉勇敢良善心意。

●造咖關心您

犯罪動作，請勿模仿

衛生福利部安心專線：

1925（24小時）或就近洽詢社區心理衛生中心



