隨機攻擊引大眾運輸系統治安疑慮 陳世凱：3月內提維安標準

1219台北捷運隨機攻擊造成傷亡，也讓民眾對搭乘大眾運輸、參加大型活動場合的治安問題產生疑慮，交通部長陳世凱今（29）天上午針對連假期間交通運輸場站等安全維護進行報告，朝野立委也聚焦演練次數、通報機制、警力不足等問題質詢。至於維安系統整合情況，陳世凱強調，鐵道局明日將召開會議，並在3個月內提出統一的維安標準，讓各縣市都能一併適用。

坦承演練頻率不夠 陳世凱預告明年1月聯合演練

元旦、農曆年節將近，各個車站勢必湧入大量返鄉人潮，但上週才發生隨機攻擊事件，使得民眾人心惶惶。陳世凱今天到立院針對連假期間維安進行報告，民進黨立委李昆澤質詢時指出，台北車站上次實際演練是在2019年8月，2021年、2024年都只有採用桌上推演的方式進行，陳世凱則坦言，演練的頻率跟次數確實不夠，所以明年1月打算準備再辦一次聯合防災演練。

除了要加強演練，陳世凱也坦承經過意外後，發現通報狀況機制確實不夠完善，他指出，不僅橫向聯繫可能不足，向上的溝通也不一定足夠，所以內政部跟警政署目前正對此進行檢討。另外，針對警力不足的部分，警政署也強調，因為每年都有退休跟補進，會再根據缺額最詳細精算。

管理系統如「多頭馬車」難整合 交通部將整體討論

至於交通管理系統多元要如何整合，國民黨立委洪孟楷也點出，大眾交通運輸的維安系統呈現「多頭馬車」的情況，認為安全標準應該還是要一致。對此，陳世凱回應，上週鐵道局其實已經有召集各縣市的鐵道系統，交通部明天會先做內部整體的討論。交通部表示，中央將在3個月內提出統一的維安標準，讓各縣市一併適用，在農曆年期間會與警政署加強合作，保護民眾安全。

