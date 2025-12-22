隨機攻擊引恐慌 專家：危險個案「隱形化」 疏離親友是警訊
日前發生的台北市隨機傷人事件引發社會高度恐慌，嫌犯的心理狀態、犯案動機也尚未釐清。精神科醫師與諮商心理師表示，在網路時代下，要辨識出潛藏的危險個案越來越困難，但疏離親友是一大警訊。專家也強調個性內向、孤僻不一定就代表容易產生暴力行為，呼籲外界不要標籤化。
日前台北車站、中山商圈發生隨機殺人案，釀成4死、11傷，引發社會恐慌，由於嫌犯張文已墜樓身亡，檢警尚在釐清其犯案動機。由於張文不具貧窮、毒藥癮、兒虐等風險因子，因此並未納入「社會安全網」，此事也令人聯想起11年前的鄭捷捷運隨機殺人案，讓外界擔憂社會上是否還會出現如鄭捷、張文的「未爆彈」。
網路世界取代真實 危險個案「隱形化」
諮商心理師胡延薇認為現在要辨識出社會中潛藏的危險個案越來越困難，網路為人們帶來很大的方便，但也讓這些潛在的危險個案更容易「隱形」起來。
她指出，有些人雖然有網路社交，但在實際生活中的人際互動卻相當限縮、封閉，無法以真實自我向他人揭露情緒、想法。以腦神經科學而言，缺乏真實的人際回饋會導致思維單一窄化；以心理學角度來看，則會慢慢演變為「只有我了解自己，生病的是這個社會」的想法。她說：『(原音)當你跟人去做一些討論、互動的時候，其實都在做自我揭露，這種不同經驗、不同意見的交流會訓練你去學會、去接納，然後去尊重，這些東西都是要透過跟人際的互動所產生的。那你如果跟外界的這種東西越來越少的話，你就會越來越覺得自己...就沒有人了解我，然後只有我可以了解我自己，所以生病的是這個社會，那如果在網路上，他只要看了一些什麼東西，他就會越來越自我強化。』
對於要如何早期發現這些潛在個案，胡延薇表示，在學期間有師長的關懷與同儕的互動，但離開校園後，這些人際連結不再緊密，尤其若面臨長期失業或工作不穩定，更容易引發強烈的自我懷疑，可能產生憂鬱、沮喪、走向自我傷害；而另一種極端情況則是激起「世界對我不公平、錯的都是別人」的憤怒，進而可能出現傷人的行為。
拒絕溝通是警訊 正向關懷取代評價、碎念
胡延薇提醒，當身邊的親友面對問候與關心的回應越來越簡短，甚至將他人的善意皆拒於門外，這就是一種警訊。她並建議對於身邊逐漸疏離的親友採取「正向表述」的關懷，取代傳統式的「評價式」關心或「碎念」；關心個人本身，而非其個人表現，才能讓對話更有溫度。
台灣精神醫學會理事長王仁邦也認為，無論社會安全網再怎麼綿密，仍有無法涵蓋的部分，在網路科技發達、社群媒體多元的現今，必須以人際互動作為平衡。他呼籲民眾應多主動關心身邊人際關係較薄弱的親友，甚至建議其使用社政、衛政資源，或尋求醫療協助。他說：『(原音)一個跟外界沒有什麼接觸的一個個案，就是一個等於是社交斷了線一樣，包括家庭關係說不定也是斷了線，我們說這種比較孤鳥型的，就是很多獨來獨往，甚至他主動、被動都沒有跟人有接觸，像這樣的親友，其實我們就是要去注意。當然旁邊如果跟他關係相對上比較好一些的，應該還是要主動去關心你旁邊類似這樣的一個親友。』
內向孤僻≠易有暴力行為 專家籲勿標籤化
精神科醫師蔡長哲則強調，大家現在很流行將自己分類為「I人」或「E人」，其實有些人的個性本來就比較內向、孤僻，不太喜歡與他人及外界環境接觸，甚至可能有「社交恐懼症」，但不一定就會出現暴力行為，仍須進一步分析個案的成長與家庭背景、社交環境等，才能斷定是否有心理或精神疾病，他呼籲外界不應將「內向、孤僻」標籤化。
目睹創傷 拜拜、泡澡、吃美食有助恢復
這起重大隨機傷人案不僅釀成多人死傷，由於事發地點在人潮眾多的車站與商圈，許多民眾皆親眼目睹事發經過或死傷場面，恐造成心理創傷。
諮商心理師胡延薇指出，目睹事件的民眾最常出現急性創傷反應，可能有無法專注、睡眠障礙、不由自主浮現畫面、過度焦慮與擔憂等情況，這是正常人面對非常態事件的正常反應，與勇敢、冷靜與否無關，外界應打破這種迷思。她說：『(原音)因為他今天直接目睹這創傷事件，所以他的一些生理、心理的反應真的會持續比較久。所以像有人就會說我一個禮拜或一個月會好嗎？我覺得大家還是不要用好不好來看，因為我好了、痊癒，這個東西就是把這種創傷反應你把它疾病化了，那其實這不應該，它本來就不是疾病，它本來就會有這種反應，所以我才會一直覺得說大家以比較正向的思考，是我要怎麼幫助我自己漸漸地恢復日常，而不是說我要怎麼樣才會好。』
胡延薇強調，急性創傷反應並不等同於創傷後壓力症候群(PTSD)，若目睹民眾在急性期未獲得足夠的心理支持，加上個人過去未處理的創傷議題，如親人離世、課業與人際挫折等，才可能被再次觸發，演變為長期的憂鬱、恐慌或創傷後壓力症候群。
至於復原的關鍵，則在於恢復日常。胡延薇提出五大建議，首先是千萬不要壓抑，可選擇向信任的親友訴說所見所聞與感受；避免重複觀看相關新聞，以免畫面在腦中自我增強；善用心理健康資源，包括身心調適假、衛福部免費心理諮商或社工資源。此外，她也鼓勵目睹民眾透過個人生活習慣來安心、安神，如拜拜、禱告、使用擴香、泡澡、運動或吃美食；並接受自己出現這些創傷反應，不用強迫自己在短時間內回到生活軌道，而是漸漸恢復日常步調。
重複觀看恐引發創傷反應 暫時切斷資訊源
每當發生大型災難或暴力、意外事件，除了目睹民眾遭受衝擊，大量的新聞資訊、畫面，以及社群平台上許多民眾拍攝、轉發的影片，也可能讓一般人引發創傷反應。精神科醫師蔡長哲建議暫時切斷資訊源。他說：『(原音)其實這種社區的暴力，特別是經過大眾傳播媒體這麼大的一個、大規模的，而且常常這樣一直重複的在播放，對整個社會大眾的影響當然是很大。那我會建議就是不要一直去看這一類的新聞，特別是容易受到這個新聞影響的，你一看就會流淚，或者去勾引起你過去類似的一個創傷經驗的個案，不要看其實是最好的一個方式。在網路上這些社交媒體，Facebook或者Threads這些其實也都會提到這些事情，所以不要再去接觸這些社交媒體，可能是比較快、而且比較好的一個方式。』
在暴力案件中，隨機殺人事件對於民眾的衝擊最大，而這類案件常與失業、仇恨社會、心理扭曲等問題連結，凸顯出台灣社會在治安、心理健康、青少年輔導以及社會結構等方面面臨的挑戰。在遭遇此重大衝擊後，除了必須深入檢視嫌犯的犯案動機，對症下藥外，民眾也要更加照顧或應對自己及身邊親友的狀況，才能為台灣社會建構起足夠的心理韌性。(編輯：沈鎮江)
