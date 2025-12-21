隨機攻擊引恐慌「小橘書」這4頁超有用！台中人沒收到急了 內政部解答

社會中心／黃韻璇報導

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。這起悲劇也讓全國民眾對於公共安全問題感到焦慮，許多人就建議大家詳讀被稱為「小橘書」的《台灣全民安全指引》，其中幾頁就有說明遇到類似情況該如何處理，然而有台中市民疑惑自己到現在都還沒收到「小橘書」，對此，內政部先前就表示，台中市安排在「第四梯次」發放，預計最快12月24日起台中市民就能拿到。

《台灣全民安全指引》，又被稱為「小橘書」。（圖／資料照）

日前政府發放的《台灣全民安全指引》，又被稱為「小橘書」，卻遭藍白陣營當垃圾嘲笑，認為政府浪費錢，如今台北發生重大公共安全事件，引發民眾恐慌，此前，科技專家許美華就發文，「之前藍白陣營把緊急救難的小橘書《全民安全指引》當垃圾一樣嘲笑，或許這次事件，能喚醒一些人，知道緊急危難不是危言聳聽，去垃圾桶把小橘書找回來吧！」

ICU醫師陳志金也分享，「小橘書」有幾頁可以翻翻看，分別是第12頁「毒化物災害」、第13頁「大量出血、CPR、搬運傷患」、第23頁「當我感到焦慮時」、第24頁「如何和孩子討論危機」，這幾頁中提及突發狀況的處理原則、應對或調適方法。陳志金推薦，小橘書可以放在背包裡，坐火車、捷運、高鐵的時候隨時翻閱。

《台灣全民安全指引》，又被稱為「小橘書」，第12頁「毒化物災害」。（圖／資料照）

《台灣全民安全指引》，又被稱為「小橘書」，第23頁「當我感到焦慮時」、第24頁「如何和孩子討論危機」。（圖／資料照）

然而就有台中市民發文表示，自己到現在都還沒收到小橘書，對此，先前內政部就表示，全國共分為4梯次寄送至各公所，預計在明（115）年1月5日前發送完成，前三梯次已經發放完成，包含第1梯次已在今年11月19日起陸續寄送至臺北市、臺南市、新竹縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣、新竹市及部分山地原住民鄉（區）公所；第2梯次為桃園市、高雄市、苗栗縣及嘉義縣，於今年12月3日寄送；第3梯次為新北市、雲林縣、南投縣、宜蘭縣、基隆市及嘉義市，於今年12月15日寄送。

至於第4梯次則尚未發放，包含臺中市、彰化縣及屏東縣所轄各公所，預計於今年12月24日寄送。內政部說明，因為印製和寄送的時程規劃，請上述直轄市、縣（市）的民眾再稍加等候，國防部全動署、郵政公司及各公所都會加緊進行相關作業。

