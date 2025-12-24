隨機攻擊引模仿言論 「3天71則」警方逮8嫌到案

隨機攻擊引模仿言論，刑事局3天掌握71則言論、8嫌到案。（示意圖／報系資料照）

台北市19日發生隨機攻擊事件，震驚各界，更出現不肖人士在社群平台上模仿恐嚇，甚至散布「將對特定地點發動攻擊」等言論。對此，警政署刑事警察局24日深夜表示，近日網路社群出現「模仿效應」，3天內已掌握71則相關網路言論，並查獲8嫌到案，其中2嫌經法院裁定羈押、1嫌於開庭時當場聲押，並呼籲民眾「這類行為嚴重危害公共安全，警方將以最高強度蒐證、溯源並依法究辦，絕不寬貸」。

近日北市隨機襲擊事件引發社會關注，部分網路社群與討論區出現「模仿犯罪」恐嚇文字、暴力叫囂，甚至以「將對某地發動攻擊」等語句製造社會動盪不安。刑事局科技犯罪防制中心表示，截至24日中午12時止的3天內，全國警方已掌握71則相關網路言論訊息，並查獲8名犯嫌到案，其中2名經法院裁定羈押、1名犯嫌於開庭當下遭檢方聲請羈押，展現檢警聯手防堵模仿言論、維護社會安寧的決心。

廣告 廣告

刑事局嚴正呼籲，「凡藉網路散布恐嚇、鼓吹或煽動暴力之言論，均屬嚴重危害公共安全行為，警方將以最高強度蒐證、溯源、查緝，依法究辦，絕不姑息。」後續警方仍將持續擴大清查，對於恐嚇公眾安全的違法言論，必定追查到底。

刑事局強調，社群平台、匿名論壇與通訊軟體並非無法查察的灰色地帶，相關貼文、留言、轉傳內容即便事後刪除，均會留存相關紀錄與數位足跡；任何以玩笑、跟風、試探心態發布恐嚇、暴力或假訊息者，均可能引發社會恐慌、造成資源排擠，更可能觸法。

為防止網路暴力言論「模仿效應」擴散，刑事局已通令全國各警察機關啟動網路巡查專案，針對疑似恐嚇、宣揚暴力、煽動攻擊或假訊息等內容，採取「即刻鎖定、迅速蒐證、嚴查究辦」等作為，並與檢察機關密切合作，依法偵處。

同時，警方呼籲民眾不要恣意發布、轉傳或附和相關恐嚇與暴力內容，以免助長不安、放大效應；若發現疑似恐嚇或危害公共安全的貼文、留言或訊息，請保留截圖、連結、帳號資訊與發文時間等，立即撥打110或就近向警察機關報案。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

網問「89為何不去擋砍人嫌犯」 他神回：我們看起來會去誠品嗎？

國小老師獻花問「壓抑多久了？」 痛斥張文讓父母成替罪羔羊該當何罪

違規小學大火釀13死！58歲女師救156人慘判重刑6年 網嘆：變替罪羊