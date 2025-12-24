隨機攻擊引模仿 刑事局：3天掌握71則言論8嫌到案

（中央社記者黃麗芸台北24日電）北市隨機攻擊事件震驚各界。刑事局今晚表示，近日網路社群出現「模仿效應」，3天內已掌握71則相關網路言論，並查獲8嫌到案，其中2嫌經法院裁定羈押、1嫌於開庭時當場聲押。

警政署刑事局科技犯罪防制中心晚間發布新聞稿表示，近日北市隨機襲擊事件引發社會關注，部分網路社群與討論區出現「模仿犯罪」恐嚇文字、暴力叫囂，甚至以「將對某地發動攻擊」等語句製造社會動盪不安。

對此，刑事局嚴正呼籲，「凡藉網路散布恐嚇、鼓吹或煽動暴力之言論，均屬嚴重危害公共安全行為，警方將以最高強度蒐證、溯源、查緝，依法究辦，絕不姑息。」

刑事局提到，社群平台、匿名論壇與通訊軟體並非「看不見、查不到」的灰色地帶，相關貼文、留言、轉傳內容即使刪除，均會留存相關紀錄與數位足跡；任何以玩笑、跟風、試探心態發布恐嚇、暴力或假訊息者，均可能引發社會恐慌、造成資源排擠，更可能觸法。。

為防止網路「模仿效應」擴散，刑事局表示，已統籌全國各警察機關啟動網巡專案，針對疑似恐嚇、宣揚暴力、煽動攻擊或假訊息等內容，採取「即刻鎖定、迅速蒐證、嚴查究辦」等作為，並與檢察機關密切合作，依法偵處。

根據刑事局統計，截至今天中午12時止的3天內，全國警方已掌握71則相關網路言論訊息，並查獲8名犯嫌到案，其中2名經法院裁定羈押、1名犯嫌於開庭當下當場聲押，展現檢警聯手防堵模仿言論、維護社會安寧的決心。

刑事局說，後續警方仍將持續擴大清查，對於躲藏在螢幕後的違法者，一律追查到底。

同時，呼籲民眾不要恣意發布不實言論外，也不要轉傳或附和相關恐嚇與暴力內容，以免助長不安、放大效應；另民眾若發現疑似恐嚇或危害公共安全的貼文、留言或訊息，請保留截圖、連結、帳號資訊與發文時間等，立即撥打110或就近向警察機關報案。（編輯：龍柏安）1141224