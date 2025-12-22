隨機攻擊張文死亡難求償…北市：協助被害人理賠撫卹

北捷、中山商圈1219隨機攻擊案釀4死11傷。今是隨機攻擊案後首上班日，北市議會民政委員會今開會，召集人、民進黨議員許淑華表達對不幸事件哀悼，並開會前，與議會同仁、市府官員默哀一分鐘。記者林麗玉/攝影

北捷、中山商圈1219隨機攻擊案釀4死11傷。今是隨機攻擊案後首上班日，北市議會民政委員會今開會，召集人、民進黨議員許淑華表達對不幸事件哀悼，並開會前，與議會同仁、市府官員默哀一分鐘。

許淑華提到，所有被害人受傷的醫療費用，都應該由北市府捷運公司處理，如果有收據單據應該協助，不用管住在哪裡，既然在台北市發生，就有責任義務，議會也都會全力支援。

對於被害人的相關理賠撫卹，北市法務局長連堂凱上午也在民政委員會中表示，市府一定從優從關，用一切資源協助被害人。

連說，見義勇為阻擋歹徒張文的被害亡者余姓民眾，因是在捷運站體內發生的死傷案件，北捷會有500萬元保險理賠，另，根據「台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例」，北市府會再給予600萬元撫恤金。

至於在誠品南西店的死傷者，北市府後續也會與誠品南西討論後續的死者傷者保險慰問費用，目前正在進行中。

由於這起隨機攻擊事件的加害人張文已經死亡，許淑華、議員鍾佩玲也問及被害人是否求償？連堂凱表示，被害人能對加害人財務扣押，不過根據新聞報導，加害人看起來不太可能有財產，所以難求償，不過每個被害人都會有社工協助，受傷民眾也都有律師等陪同筆錄，都會得到幫忙與協助。

連表示，由於加害人已身故，所以被害人的求償會是各種保險與國家補償，其中國家補償是申請，都會協助向犯罪被害人保護協會申請。

鍾佩玲也問及，加害人死亡如何咎責？也不可能起訴。連堂凱表示，目前法務局的工作重點還是在死者傷者的理賠撫卹，如果加害人有財產，可以協助被害人，但目前從新聞上看機會不大，不過都會去協助。

對於被害人的理賠撫卹及醫療費用，連堂凱允諾，市府一定從優從關，用一切資源協助被害人。

