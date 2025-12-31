隨機攻擊後模仿訊息偵辦37案 將求處重刑

立法院司法及法制委員會今天(31日)邀請法務部長等專題報告「無差別攻擊犯罪事件之防治與量刑檢討」並備質詢。法務部長鄭銘謙表示，一旦發現模仿攻擊預告訊息，檢方一律採取「即時發現、積極快速偵辦」原則，立即介入調查，截至目前已有14個地檢署偵辦37件相關案件，其中有5件已起訴。他強調，由於這類案件嚴重違反社會治安，將一律求處重刑。

捷運台北車站及中山南西商圈19日晚間接連遭同一名犯嫌投擲煙霧彈、隨機攻擊，造成3位無辜民眾死亡、多人受傷，震驚社會。

法務部長鄭銘謙表示，北捷隨機攻擊案發生後，北檢立即指派檢察官成立專案小組指揮警察蒐證、鑑識，並釐清犯罪動機，後續為了預防類似事件再度發生，法務部也督導調查局攜手警政署加強情蒐及網路巡查，如果發現模仿攻擊預告訊息，一律採取「即時發現、積極快速偵辦」原則，立即介入調查，截至目前，已有14個地檢署正在偵辦此類案件。

鄭銘謙表示，這類案件嚴重違反社會治安，因此法務部已指示檢察機關依法求處重刑。他說：『(原音)這的確要具體地求刑，嚴重違反社會治安的案件，我們會依照相關的...我們頒布的一些行政法規，包括「提示檢察官運用求刑應行注意事項」、「檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項」以及「檢察機關辦理重大刑事案件注意事項」來具體求重刑。目前我們已經起訴了5件了，另外已經有羈押13人、具保9件，相關的案件有37件，被告有35名。』

立委吳宗憲指出，法務部曾於2017年委託司法官學院犯罪防治中心研究「陌生者間(含隨機殺人)之犯罪特性與防治對策」，結果顯示成人司法系統中的前科記錄最能捕捉到隨機殺人高風險犯罪者，命中率高達73%。他並指出，這次北市隨機攻擊案凶嫌是通緝犯，卻可以租房子、住旅館，穿梭在大街小巷，行動自如，令人匪夷所思，他希望政府以公權力加強介入、預防犯罪。鄭銘謙則回應表示法務部將攜手其他部會持續努力。(編輯：鍾錦隆)