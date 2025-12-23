隨機攻擊後民眾警覺性提高 辣椒水賣到缺貨

台北市 / 綜合報導

隨機攻擊事件後，民眾警覺心提高，也有不少人會選擇添購防身用具。有業者就表示，這幾天辣椒水已經賣到缺貨，而除了辣椒水外民眾業也會利用手邊的雨傘、包包等物品來防身。不過警方也說了，不可以隨意使用辣椒水，以免觸犯刑法，同時也提醒這些防身方式，都只能暫時嚇阻攻擊，面對突發狀況時更重要的還是爭取逃跑的時間。

拿著防身噴霧，輕輕一按，氣體噴射出來，瞬間阻企歹徒攻擊，隨機攻擊事件發生後，民眾警覺心提高，開始隨身攜帶防身用品，就是希望能在關鍵時刻，派上用場。

廣告 廣告

民眾說：「老人家安全可以防身啊，(雨傘)可以啊，這樣戳過去啊，帶雨傘跟包包，就這樣啊，至少這個包包可以先擋一下，看周圍有什麼東西可以用，石頭，腳踏車。」

除了常見的雨傘拐杖，專家也建議可以隨身攜帶辣椒水，而身上的包包手機，或者隨處可見的滅火器，也能有效暫時嚇阻攻擊。團購平台發言人Jessica說：「像是方便攜帶的防身噴霧，在兩天之內已經有破千支的銷量。」

業者表示，這幾天辣椒水已經賣到缺貨，不過警方也提醒隨意使用辣椒水，可能會有觸法疑慮，另外在成份上也要注意，是否經過合格檢測。業者Ivy說：「辣椒水不是越辣越好，它有一些相關的測試，像辣椒素測試，吸入性毒性測試，跟眼刺激皮膚刺激，還有噴火器散火點的測試。」

新北市蘆洲警分局副分局長林子翔說：「民眾在車廂內亂噴防狼噴劑，那造成民眾的受傷被依社維法還有傷害罪送辦，那強光燈對於持刀揮砍的歹徒，究竟有沒有防衛效果那其實見仁見智。」

而大家討論度很高的爆閃強光燈，警方也提醒只能暫時造成歹徒不適，使用後一定要當機立斷，爭取逃離時間，並在安全處報警，千萬不要近身搏鬥，面對突發狀況時更重要的還是，先把跑就對了。

原始連結







更多華視新聞報導

優先供應AI 記憶體缺貨價格狂漲 筆電增約6千元

北捷全武行！下班尖峰爆衝突 勸架被噴辣椒水

基層診所曝「醫用快篩」也缺貨 食藥署稱庫存上萬劑

