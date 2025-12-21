隨機攻擊後首場國際賽事 蔣萬安:693名警力全副武裝 維安全面升級

台北市長蔣萬安親赴台北馬拉松賽事會場視察維安部署。

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安今（21）日一早親赴台北馬拉松賽事會場視察維安部署，要求警察局以最高規格確保活動與市民安全，這也是日前北捷台北車站、中山站周邊發生隨機攻擊事件後，台北市舉辦的第一場大型國際賽事，市府全面升級維安層級。

蔣萬安表示，本次賽事參賽選手多達2萬8千人，人潮密集、動線綿長，市府不敢掉以輕心，已責成警察局啟動加強維安計畫，現場共動員693名警力，較原規畫增加340人，警力幾乎倍增，並同步加派警車與機動巡邏人員，提升即時應變能力。

警方指出，此次維安行動共由11個分局聯合支援，重點路段、起終點及人潮熱區均部署足額警力，執勤人員將全副武裝、配齊裝備，以高密度警力網確保賽事全程安全無虞。

蔣萬安強調，市府的首要原則就是「確保市民與選手安全」，在重大刑案發生後，更必須用行動讓民眾安心，未來大型活動都將視風險狀況，採取更嚴謹的維安規格與標準。

