隨機攻擊後首場大型活動！台北馬拉松693名警力戒備 交警全部佩槍

臺北馬拉松今日清晨於市府前廣場開跑，由於週五才剛發生北捷連續攻擊，警方特別加派警力，台北市長蔣萬安也到現場視察維安。大漢整合行銷提供



台北馬拉松今日（12/21）清晨在台北市街頭盛大登場，這項大型國際賽事活動自凌晨5時起於台北市政府前廣場開跑，共吸引約2萬8千名國內外跑者參與，不乏來自香港、日本、肯亞等地的外籍選手。不過由於北市週五（12/19）才剛發生北捷連續攻擊事件，為確保活動安全進行，警方大幅提升維安規格，動員全市8分局、共部署693名警力，和往年相比多出一倍，另還有約3,500名工作人員投入現場協助。

台北市長蔣萬安今日一早親赴賽事會場視察維安部署，要求警方以最高規格確保活動與市民安全，蔣萬安表示，本次賽事參賽選手多達2萬8千人，人潮密集、動線綿長，市府不敢掉以輕心，已責成警局啟動加強維安計畫，同時動員693名警力，較原先規劃增加340人，警力幾乎倍增，並同步加派警車與機動巡邏人員，提升及時應變能力。

廣告 廣告

蔣萬安強調，市府的首要原則就是「確保市民與選手安全」，在重大刑案發生後，更必須用行動讓民眾安心，未來大型活動都將視風險狀況，採取更嚴謹的維安規格與標準。

和往年作法最大的不同之處，在於此次活動交通警察全數配槍值勤，捷運站及重要交通節點也同步加強警力與人員配置，並由台北市警察局與台北捷運公司聯手執行維安任務。台北市副市長林奕華也於開跑前親赴現場視察維安部署，並慰問清晨值勤的警察同仁。

警方指出，此次維安行動共由11個分局聯合支援，重點路段、起終點及人潮熱區均部署足額警力，值勤人員將全副武裝、配齊裝備，以高密度警力網確保賽事全程安全無虞。

更多太報報導

台北馬拉松警力倍增達693人 蔣萬安：跨年活動比照高規格維安

張文孤狼「模仿犯」！曾檢討鄭捷行動 還稱「這點」自尋死路

張文家屬需負責賠償被害人？律師揭一問題：無奈卻也很現實