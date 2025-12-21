隨機攻擊後首場大型活動！蔣萬安視察台北馬拉松維安：共動員693名警力

記者詹宜庭／台北報導

捷運台北車站、中山商圈日前發生隨機砍人事件，台北市長蔣萬安今（21日）視察台北馬拉松維安，他表示，現場共動員693名警力，較原規畫增加341人，相較過去最多一次；同時也做出三點裁示，要求局處絕對不能掉以輕心，過程中不希望有任何狀況發生。

台北馬拉松為日前北捷台北車站、中山站周邊發生隨機攻擊事件後，台北市舉辦的第一場大型國際賽事，市府全面升級維安層級。蔣萬安表示，今天是「2025台北國際馬拉松」正式賽式的一天，也是1219發生不幸重大無差別攻擊事件之後，第一個大型活動，絕對不能掉以輕心。過程中不希望有任何狀況發生，若發生同仁應危機處理、緊急應變。今早林副市長與副秘書長到場全面檢視，確保警察同仁裝備齊全，這次也特別增加341位，總共動員693名警力，相較過去最多一次。

蔣萬安進指出，此次北馬的安全維護標準，將成為後續所有大型活動的範本，包括未來的跨年活動，不希望有任何模仿機會出現，但也不能排除可能性，同仁要思考，過程中若有人恐嚇或留言某處有爆裂物，大家要怎麼處理，該怎麼應變、通報。感謝同仁的辛勞付出，期許透過這次經驗，讓各局處交換意見，為未來大型活動建立更完善的安全機制。

警方透露，此次維安行動共由11個分局聯合支援，重點路段、起終點及人潮熱區均部署足額警力，執勤人員將全副武裝、配齊裝備，以高密度警力網確保賽事全程安全無虞。

