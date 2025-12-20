隨機攻擊恐慌影響跨年？賈永婕：相信政府的維安能力

101董事長賈永婕。（圖／翻攝自賈永婕IG）





捷運台北車站及中山站於昨（19）日晚間發生隨機攻擊事件，包括嫌犯張文在內，共有4人死亡、11人受傷，震驚全台社會。不過，隨著新的一年即將到來，此場攻擊事件也引起不少民眾人心惶惶，也有網友在社群提醒大家，盡量在跨年時避免去人多的地方。對此藝人、101董事長賈永婕表示，相信政府的維安能力，並表示會把101的跨年煙火做到最好，和大家一起迎接2026年。

隨著2026年即將到來，101跨年煙火是自然少不了的重頭戲，不過如今發生隨機攻擊事件，也讓不少民眾感到人心惶惶、驚慌害怕。根據《自由時報》報導，賈永婕指出，「我的工作就是會把跨年煙火、光雕精彩呈現，一起迎接跨年！」她也相信政府的維安能力，希望能保衛民眾的安全。

賈永婕感嘆，面對這樣的事件，大家都很難過、氣憤，並表示她能理解這樣的情緒。但賈永婕也提醒大家，在這時更需要冷靜、理性地看待，「不揣測、不轉傳未經證實的訊息」，讓專業單位把事情處理好，這本身也是對社會安全的幫助。

台北市長蔣萬安表示，未來將針對大型活動場域，如跨年、路跑、演唱會、等活動，派遣特勤小組、霹靂小組，防暴車及場地檢查全面加強維安，進行高強度警力部署演練，確保市民安全。

