隨機攻擊案余家昶英勇喪命 善款回捐市府 張善政：與家屬討論運用

台北市19日發生隨機攻擊案，造成多人死傷，其中57歲男子余家昶位制止嫌犯不幸喪命。由於余家昶設籍桃園，桃園市長張善政今天表示，據了解中壢仁海宮捐助新台幣200萬元，不過余家非常溫暖，把捐款回捐市府，後續會再與家屬討論如何運用。

張善政出席就職三周年記者會後接受媒體聯訪表示，由於余家昶的戶籍位在桃園市，市府依規定讓他入祀桃園市忠烈祠，對於部分善心人士捐款，余家覺得經濟狀況還可以，又把捐款回捐給市府，讓市府可以運用這筆捐款，未來協助有需要的朋友，他特別感謝余家昶的家屬，也會出席余家昶下周六於台北舉辦的公祭。

桃園市政府指出，事件發生後，中壢仁海宮捐助200萬元，關懷這次事件中的死傷者及其家屬，捐款由市府安排全數捐給余家，但余家表示，要將這筆善款回捐給市府；市府說，後續會與家屬討論如何運用。