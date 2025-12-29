隨機攻擊案大眾運輸系統維安受矚 陳世凱：三個月內研擬防災標準
北捷台北車站、中山站周邊19日發生隨機攻擊案，為防範並提升相關因應作為，交通部長陳世凱今天表示，鐵道局明天下午將召開會議，在三個月內研議相關防災標準，讓台鐵、高鐵、捷運、航空站、商港等比照辦理，明年1月底也會在台北車站舉行聯合防災演練。
立法院交通委員會今天邀請交通部部長及內政部次長就「元旦假期及春節連假期間交通運輸場站、高鐵台鐵捷運車廂、觀光景區等人潮密集處之安全維護」進行專題報告，並備質詢。
台北捷運12月19日發生台北車站內及中山站外商圈隨機攻擊事件，包含嫌犯共4人死亡、多人輕重傷。為避免大眾運輸系統內再度發生類似事件，多名立委今天在交通委員會中關心相關議題。
交通部長陳世凱答詢時說，過去演練主要以火災、水災為主，人為攻擊的演練頻率不足，交通部鐵道局明天下午將召開會議，在三個月內研議相關防災法制標準。各個場站都有設置緊急按鈕，會檢討設置密度是否不足，明年1月底也將在台北車站舉行聯合防災演練。
陳世凱強調，大眾運輸場站與警政單位均有密切聯繫，緊急事件發生時，應加強應變的橫向聯繫，希望在元旦和春節假期時能讓民眾安心，各單位保全也可以細緻化滾動檢討如何配置安全人力。
另外，有委員提議運用細胞簡訊系統，事件發生時即時提醒周遭民眾不要進入危險區域，但目前交通部僅有氣象署及公路局可以發送細胞簡訊，希望納入大眾運輸系統。陳世凱回應，透過廣播系統顯然不足，這部分將再檢討。
