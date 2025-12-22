隨機攻擊案後維安提升 新北耶誕城加派警力255人

新北市 / 綜合報導

每年新北耶誕城都會湧入大量人潮，但是今年因為台北市在19日才發生的隨機攻擊事件，讓活動多了幾分緊張感。新北耶誕城現場部署不少警力，新北市警察局也說，他們共計增派255人次，要全面強化人潮密集地點的安全維護。來參與活動的民眾難免也擔心，但也說看到警察有比較安心，覺得多了一分保障。

舞台上開心歡唱，一年一度的新北耶誕城活動ING，舞台後方的大樓外牆，滿滿耶誕氛圍，但隨著19日台北發生隨機攻擊案件，也讓活動現場多了幾分緊張感。

耶誕城現場，到處都能看到警力部署，新北市警察局稍早也表示，共計增派警力255名人次，全面強化耶誕城等人潮密集地點的安全維護，民眾說：「其實在來這邊之前，我心裡面還是會思考說，就是會不會有人模仿，(經過你的人)，對對對，可能旁邊的人經過，現在都會再注意一下。」記者VS.民眾說：「(看到那附近有警察，會不會覺得比較有安全感)，或許會吧，多一個保障。」

民眾難免擔憂，畢竟才剛發生，造成四死悲劇的重大社會案件，耶誕城期間，疏運人潮也相當重要，捷運也有所因應，新北捷運這邊，包含保全人員與站務人員的巡邏頻率提高，行控中心也強化監控系統運作，台北捷運平均每日也加派動員320人，要降低危害發生機率。

而不只雙北地區，高雄警力，事發後全台各地鬧區都提生維安，高雄車站有更多警力駐守，20日晚間的聖誕生活節，也加強警力配置，市長陳其邁也發文，強調全面提升戒備，保持最高警戒，全力確保公共安全，讓民眾安心出遊。

中台灣這邊，台中捷運站內，警方持盾牌警棍，要將維安做到滴水不漏，震驚全台的無差別攻擊事件，讓許多民眾人心惶惶，全台各地政府繃緊神經，要避免任何潛在危險。

