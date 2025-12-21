隨機攻擊案後網喊「不去跨年」 賈永婕：101跨年照辦、相信政府維安

捷運台北車站及中山站商圈日前發生隨機攻擊事件，釀成4死11傷的慘劇。事件發生後，網路上出現「全台跨年停辦」、「不去跨年」等聲音，引發討論。

對此，台北101董事長賈永婕昨（20）晚表示，台北101會認真堅定完成跨年煙火的任務，強調相信政府的維安能力。她也說，現階段最重要的工作，就是把跨年活動安全、完整地呈現。

另一方面，台北市長蔣萬安今（21）日視察台北馬拉松維安勤務時也提到，在1219隨機攻擊事件發生後，市府已拉高大型活動的維安規格，未來包含跨年等活動，將比照相關標準辦理，並強化通報與應變作業。

台北／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

