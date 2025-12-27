隨機攻擊案後視察關懷小站 蔣萬安：害怕非軟弱

（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北市19日發生隨機攻擊案，市府在事發地點捷運中山站外開設安心關懷小站，市長蔣萬安今天前往視察，並在心願卡上寫下「害怕不是軟弱」，表達將陪伴市民復原。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日發生隨機攻擊事件。台北市政府攜手台北市及新北市諮商心理師公會與臨床心理師公會，22日起在中山地下街R7出口地面層設置「安心關懷小站」，提供民眾免費心理諮商與情緒支持。

蔣萬安今天中午前往關懷小站視察，關心民眾需求，並向現場社工人員、諮商心理師及員警送上熱豆花與暖暖包，感謝大家在關鍵時刻守在第一線陪伴市民。

蔣萬安隨後與台北市諮商心理公會理事長藍挹丰、新北市諮商心理師公會理事長羅惠群了解近期民眾尋求心理諮商的實際狀況及需求變化，並關心跨縣市專業資源合作情形，以及時給予市民支持。

蔣萬安最後在心願小卡上寫下「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過」，再掛上一旁耶誕樹，祈願眾人攜手度過難關。

市府表示，關懷小站預計開設至明年元旦，服務時間為每天下午1時至晚間8時，現場會有具證照與實務經驗的心理諮商師輪值，提供面對面、即時且免費的心理諮談服務，協助民眾減輕不安感並穩定情緒。截至25日為止，累計提供46人服務。（編輯：李亨山）1141227