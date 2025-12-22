隨機攻擊案掀檢討聲 張文換裝畫面首曝光！警曝2度變裝、換交通工具

北市1219隨機攻擊案釀4死11傷，凶嫌張文犯案動機仍未明，外界出現部分聲浪檢討警方處置作為，台北市警方今午特別對外說明獲報後處置作為，強調警方於案發後無不盡力追緝、協助救護、保護民眾，「因為保護民眾生命，是警察的天職」，並揭露張文犯案前後行蹤及員警追查過程。

北市刑大大隊長盧俊宏說，全案經查確定張文犯案具有高度預謀性，並刻意以變裝、更換交通工具、聲東擊西、丟擲煙霧彈等多重手段干擾追查；他犯前至少歷經20個月計畫，採購戰術手套、防毒面具等物，以化名「張峰嚴」網購煙霧彈，陸續購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等易燃物，通訊帳號甚至僅將房仲及房東加入好友，不排除犯前刻意減少與人相處。

目前刑警大隊持續與刑事局合作嘗試突破張文試圖燒毀的筆電硬碟，釐清犯案動機，同時請求金融機構協助調查張文金流狀況，釐清他在母親每季3萬元的微薄支助下，如何在外租住、籌備犯案等，釐清有無共犯存在。

案發後警方即時派員協助救護、封鎖現場採證、疏導群眾，積極整合情資及跨單位追緝，要求各分局長返崗待命、穩定轄區秩序，也通報各單位加強捷運、車站、機場、轉運站等維安工作，成立先期應變處置小組全力投入處理。

盧俊宏強調，所有警察無不希望在意外事故中，能因為警察的勇於犯難、犧牲自我，讓民眾死傷能夠越少越好，最好是沒有死傷，因為保護民眾生命，是警察的天職。期盼社會大眾經過每位兢兢業業、堅守崗位的警察面前，簡單一句「辛苦了」，相信每位員警會感覺民眾的溫暖，更加倍努力。

中山分局分局長張耀仁說，員警於案發當天下午3時48分起接連接獲林森北路、長安東路等處發生縱火案，即派員著手調閱監視器畫面追查犯嫌身分及行蹤，下午4時40分鎖定張文交通工具及衣著特徵，下午5時41分確認犯嫌是張文，派員前往其桃園楊梅戶籍地查緝。

下午6時11分，中山分局偵查隊隊長鄭文學及中山一派出所所長李欣鴻見新聞快訊揭露北車M8、M7出口發生煙霧彈滋擾案件，初判與縱火案有關，旋即將情資通報北車轄區中正一分局，刑警大隊也於下午6時20分整合動員追緝張文。

張耀仁指出，張文犯案前先勘查地形、熟悉動線，犯案後迅速逃逸，2次變裝並更換交通工具，設置斷點拖延調查；警方初步以3次縱火地點研判，難以直接聯想發生跨區犯案等，皆是1219隨機攻擊案偵辦困難點。

中正一分局分局長陳瑞基說，員警於案發當天下午4時53分獲報，公園路民宅發生火警，立即派員前往協處，張文下午5時23分在北車M8、M7出口沿線丟擲煙霧彈、汽油彈，變裝後混入人群逃離車站，警方於下午5時25分獲報，第一波警力於下午5時31分到場，著手協助救護、封鎖現場、疏散人群、保全證物及查訪證人。

陳瑞基說，張文利用17顆煙霧彈及3顆汽油彈製造混亂，又2度變裝混入人群逃逸，對警方偵辦形成干擾，但專案小組仍在最短時間內克服，查明犯嫌身分。

警方今午也揭露張文犯案前在超商消費、休息喝豆漿、搬運工具到旅館、進出車站等監視器影像，還原張文行蹤及員警追查過程。

