隨機攻擊案犯嫌靠母金援 所持平板電腦待破解

（中央社記者黃麗芸台北23日電）台北市警方今天表示，追查隨機攻擊案犯嫌金流得知，民國112年8月從保全公司離職後便無收入，僅靠薪資存款和母親金援；至於做案用的平板電腦，警方也委由業者協請美國廠商協助破解中。

男子張文19日在捷運台北車站及中山站周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成4死（含張文）多傷，引發全國關注。

台北市警察局刑事警察大隊今天舉行「1219台北市隨機襲擊事件偵辦進度說明」記者會，大隊長盧俊宏表示，專案小組持續針對張文金流、犯案工具來源及勾稽犯案前行蹤軌跡進行調查分析。

廣告 廣告

根據專案小組調查了解，張文固定使用名下中華郵政帳戶，且帳戶明細顯示其收入來源為母親，包括自民國112年3月曾匯款45萬元，之後一直到今年10月間，約每3個月給予新台幣3萬至6萬元不等金額，共計匯入約82萬元。

另查張文於112年8月自保全公司離職後便無收入，支出全倚賴其擔任保全的收入存款和家屬金援，生前幾乎用罄存款，帳戶餘額僅剩39元。

專案小組清查張文犯案用相關裝備、犯案工具及刀械來源，都是從購物平台網購，再到超商或相關門市取貨，全案共查扣13把刀械，其中3把長刀的價格分別為2300元至2700元不等，還有10把短刀的價格則分別為600餘元。

專案小組擴大調閱張文犯案前軌跡，發現他都是獨自一人行動，並於案發前1天、114年12月18日晚間6時47分先前往誠品南西店5樓，確認至5A夾層和頂樓的樓梯位置後，張文再下至4樓服務台向客服人員詢問能否登上頂樓，假稱要拍攝對面文創園區的耶誕樹，被客服以該區域未對外開放婉拒。

經逐步清查掌握張文的犯罪工具採購時間、清單及場勘畫面，專案小組研判，張文是經過縝密規劃與準備，預謀犯案至為明顯。

據了解，張文做案用的筆電和2台平板電腦仍在積極進行解密中。由於筆電已遭張文燒毀，刑事局鑑識仍在盡力解密硬碟資料中；平板電腦部分也由業者協請美國廠商協助破解中。

另外，張文持有的兩支手機，一隻欠費2000多元，主要用來上網；另一隻2024年10月底已被停話，手機內的通訊紀錄只有和房東聯繫繳交房租。

盧俊宏表示，專案小組為儘快釐清張文的犯案動機，若有民眾知悉其犯罪工具、交往情形、薪資財務與酬庸或打工地點等相關資訊，請撥打檢舉專線「02-23817263」或「110」報案專線。

據悉，警方自昨晚公布上述「孤狼檢舉專線」後，至今暫未接獲任何來電。

在場的台北市警察局捷運警察隊長廖洛育也針對外界疑義說明，關於捷警無線電通訊是否暢通部分，因考量捷運多在地下區域且車廂在軌道中行駛，為求通訊順暢，捷警都是使用台北捷運公司的無線電，且和轄區分局及新北市警察局也都有建置警用無線電，在接獲通報時都能即時轉報；若涉及鐵路警察局和其他單位都有警用電話聯繫。

廖洛育提到，由於北捷公司無線電為歐規，市警局無線電為美規，在整合上有一定困難；但此案發生時，捷警隊和各相關單位在第一時間都有同步接獲報案，所以通報聯繫上並無問題。

針對捷警勤務編排是否有空檔疑義，廖洛育說，捷警隊目前負責轄區為雙北捷運共117個站體，警力為203名（外勤為168名），考量每天捷運系統人流量逾200萬人次，無法預判案件會發生在何時、何地或何處，只能以交錯編排勤務方式，及在案件發生時盡快趕赴現場，所以造成勤務的罅隙，會持續精進和檢討。

廖洛育坦言，捷警隊目前警力有限，且隊上人員年紀偏大，多數均已屆齡，在勤務上相當辛勞，若外界有任何指責或要求，自己會負起相關行政懲處和必要責任、不會逃避，請各界不要苛責辛勞盡力的捷警隊成員。（編輯：黃名璽）1141223