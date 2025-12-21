隨機攻擊案獻花致哀 民眾低頭、戴耳機頻率降低

民眾雙手合十，帶著花束前來致意。（圖／東森新聞）





昨晚中山商圈人潮變得更少，《EBC 東森新聞》觀察發現大家警覺度變很高，不只低頭頻率變低，而且也不太會雙耳掛耳機，有點聲音，都會東張西望，而這麼晚了其實還是很多人到現場獻花致哀。

雙手捧花來致意，讓路燈下方的花圈越來越大，也有人沒帶東西，就是經過雙手合十默念祝福詞，都希望無辜的亡者傷者能夠安息。

誠品隔壁百貨獻花櫃姐：「昨天整個心情是很不好的，情緒完全是覺得，為什麼會有這種事情發生，就是傷到無辜的人，（白天）上班的時候，本來範圍還滿小的，經過花車，就有人陸續在買。」

很多人也有送上手寫小卡，內容有對傷者亡者致哀的，有人特別點名機車騎士，尤其聽到他說，遺言是要跟爸媽說我愛他們，更讓人忍不住淚崩，還有民眾擺放氣球，並寫下「為無辜者哀悼，對惡行絕不寬容，人神共憤！地獄不容！」

在北車有民眾留下花束，更有紙條為余姓男子致意「感謝你的見義勇為，昨天你的英勇事蹟已經被全台人民所見，英雄辛苦了！R.I.P。」

致哀民眾：「因為我每天都經過這裡，有很多感觸，希望逝者能夠安息。」

兩兩一組的警力除了在南西誠品前，還有在路口走動，他們輪班駐守希望能增加群眾安全感，能降低潛在危險發生的可能。而在中山站旁的耶誕樹，以及後方的燈飾將會關閉三天，北捷透露是為了表達致哀。面對這起重大突發事件，每個人每個單位，都在做目前還能做的事。

