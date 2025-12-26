隨機攻擊案發時7支監視器異常 北捷：已修復

台北市 / 綜合報導

再過幾天就要跨年，北捷維護乘客安全，是繃緊神經。除了在每個捷運站點，放置簡易防護面罩，在必要時，提供使用。日前無法往回找畫面的7隻監視器，也已經修復。另外像是市政府、台北101、國父紀念館及象山，這4個周邊重點車站，會再派駐總共超過472名服務人員，來確保秩序良好。

北捷影片說：「在這裡，控制員監控，聯繫，調度及指揮。」透過超長曲面螢幕，密密麻麻監視器畫面，一一監控各個站點，號稱北捷中樞神經的行控中心，在隨機攻擊案發生後，持續運作也得上緊發條，因為剩不到一週就是跨年夜，外界想知道北捷做好準備了嗎。

記者甘媄心說：「來到事發的北車M8出口，可以看到其中一台監視器，就位在相當顯眼的位置，其實案發當天，有7台監視器發生異常，無法往回找畫面，而北捷證實，現在這些設備，都已經修復完畢。」

一旦發生意外當下，行控中心接獲回報後，會立刻回播畫面確認，同步通報119110捷警，並成立搶修大隊，畢竟人一多可不能開玩笑，尤其跨年尖峰時刻，到時候像是捷警運務，其中包括行控中心人員，保全維修清潔等，將一口氣動員2800人，特別針對市政府台北101，國父紀念館以及象山站，這4個周邊重點車站，派駐超過472名服務人員，加強維持秩序也維護旅客安全。

記者甘媄心說：「為了應對緊急狀況發生，在隨機攻擊案之後，北捷也在每一個站點，都發放數量更多的，像是這樣的，「簡易防護面罩」，要提供給救災有需要的人使用。」

北捷承諾將會增加車站維安，以及加派人力監看監視器，從硬體設備到人員派駐，北捷全面繃緊神經，要確保即便意外發生，也能有萬全準備，把傷害降到最低。

