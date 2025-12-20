隨機攻擊案發「在中山站用餐」 奈良美智報平安：目睹警方採證

日本知名藝術家奈良美智來台出席首檔攝影展。(中華文化總會提供)

台北捷運站昨（19日）傍晚發生隨機攻擊事件，造成4死11傷，引發民眾恐慌。日本知名藝術家奈良美智今（20日）在社群媒體發文表示，案發當時他正好在中山站附近餐廳用餐，且親眼目睹警方在路口進行採證，因此向外界報平安。

台北車站、中山商圈昨（19日）發生隨機攻擊事件，嫌犯張文下午先是在林森北路、長安東路一段以及位於中正區公園路的租屋處縱火，接著又在台北捷運站丟擲煙霧彈，並持刀砍人，最終闖入百貨公司頂樓後墜樓身亡，事件造成4人、11傷，震撼社會。

日本知名藝術家奈良美智今（20日）在社群媒體報平安，他透露，案發當時，自己就在中山站附近的餐廳用餐，親眼目睹警方在路口進行採證作業。實際比對位置，奈良美智用餐的餐廳位於中山北路一段，距離中山捷運站相當近，與誠品南西店直線距離約200公尺，幾乎就在事件核心區域周邊。

奈良美智此行來台，是為出席在華山文創園區舉辦的首檔攝影展，他的貼文曝光後迅速引發討論，網友紛紛表示「幸好您平安無事」，關心他的安全。

奈良美智在社群媒體向外界報平安。(翻攝自奈良美智Threads)

