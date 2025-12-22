隨機攻擊案發9分警接6報案 第一時間僅知「火警.有人傷」

台北市 / 綜合報導

針對上週五的隨機攻擊事件，事發當下，北捷火災警報大響，但有民眾質疑，當下完全沒掌握樓上發生隨機攻擊事件。台北市議員詢問台北市警方，北捷和警方是什麼時候掌握這個案件是「刀械傷害案」？警方回應，從當天傍晚5點23分，嫌犯開始犯案，到5點32分，一共接獲6通報案，都只有指出發生火警、而且有民眾受傷。北捷也坦承，當下監視器只拍到煙霧瀰漫、「有民眾倒地」，但沒有發現凶嫌的身影。北捷表示已經檢討程序，未來一旦有民眾受傷倒地，就會升級成「危安事件」。而有立委質詢內政部長劉世芳，建議「隨機攻擊事件」有沒有可能透過發布細胞簡訊、來讓附近民眾立即察覺危險？劉世芳表示，因為人潮來來去去、加上嫌犯動向難以掌握，發細胞簡訊可能造成恐慌，但地方政府還是可以和「行政院災防辦」提出。

濃濃煙霧飄散到捷運月台，火災警報大響，拍下影片的民眾表示，當時還聽到瓶子摔落爆炸聲和尖叫聲。12月19日傍晚5點26分等車的群眾驚恐張望，有民眾在網路上指出，因為沒有人工廣播，完全沒掌握到當時樓上正在發生隨機攻擊事件。

北市議員逼問何時知道持械北市警回答不出來。游淑慧說：「有拍到我都看到持刀了你們到底何時發現持械，(承認當下是接到煙霧通報事後看到持械，倒地受傷看不出來持械畫面看不到)。」

北捷承認，當時行控中心從監視器畫面中，只發現煙霧瀰漫，並沒有看到凶手持利器，以為是發生火警事故，才只有啟動火災警報。

還原事件時間軸，19日傍晚5點23分，張文在捷運台北車站丟擲煙霧彈，不到一分鐘，捷運勤務中心就收到火警警訊，25分通報警方，同時啟動警報，通知旅客疏散。一直到5點32分前，警方總共收到六次報案，但只有獲報「發生火警並有民眾受傷」，卻都沒有掌握現場有嫌犯持利器隨機攻擊。

議員VS.北捷說：「簡舒培說事發之後廣播讓民眾很疑惑，除了火災警報沒有其他通知(廣播)，我們當然知道事發當下沒有掌握，之後才知道有人受傷嫌犯逃跑，未來演練要準備模型，不然旅客不知道怎麼辦。」

游淑慧說：「第一要務是掌握狀況，但你一直到1739 OCC通報兇嫌逃跑，都還沒有掌握他有持刀。」黃清信說：「當時跨區域的都是火警警報發生，但未來只要跨區域升級到恐怖危安事件，不管是廣播旅客資訊系統網路通知，寧可做過頭再來澄清，也不要讓民眾暴露在危險狀態。」

依據北捷的意外事故SOP，勤務中心首先會報警，再對人員進行控管疏散，其中就包含人工廣播，並開啟捷運閘門，讓民眾免刷票儘速出站，北捷承諾會檢討程序，未來一旦發生有民眾受傷倒地的情況，將立即升級成危安事件。

而在事發當下，如何讓民眾知道有攻擊事件發生，也有相關討論指向，有沒有可能發送細胞簡訊。

內政部長劉世芳VS.立委(國)張智倫說：「未來是不是有機會，遇到這種重大的攻擊事件的時候，有沒有怎麼樣的狀況，可以來發細胞簡訊，報告委員，按照目前的機制的話，地方政府他們所發的細胞簡訊，以疏散撤離為主，那如果疏散撤離的時候，必須要有相對的參數，所謂的相對參數譬如說有颱風警報，或是有地震警報。

北捷它可以用周邊發大概幾公里，但是它不曉得嫌犯現在跑到哪裡去，會不會引起其他的不必要的恐慌，因為大家不曉得發生什麼事，那如果你能夠確定CBS所發的簡訊，非常清楚是發生什麼事情的話，我相信民眾收到這樣的簡訊，可以達到疏散撤離的效果。」

依照現行的細胞簡訊發送辦法，各部會或地方政府可向中央提出需求，會發布細胞簡訊的種類，像是大雷雨即時訊息地震速報土石流警戒傳染病等。細胞簡訊發布範圍，都市地區以半徑2公里以上為原則，偏鄉地區以半徑5公里以上為原則。

劉世芳說明，地方政府有需求可與行政院災防辦提出，會做比較好的評估。不過也有立委提出，因為捷運車站警力，從捷運到車站內部以及車站大廳，管轄單位包括鐵路警察局台北市政府警察局，為保證即時通報，若在警察系統內部發布細胞簡訊呢。

警政署長張榮興VS.立委(民)張宏陸說：「也讓所有的警察知道，包括幹部包括基層警察，如果細胞簡訊給所有警察，你覺得有沒有必要做到，這個我想我們實務面最快的，還是以無線電這樣通報可能會最快，因為不見得他一直拿著手機。」這起隨機攻擊事件，第一時間示警方式受到討論。如何讓民眾即時意識到危機做出反應，各方拋出可能的解方，有待審慎研議。

