隨機攻擊案讓民眾恐慌！出現嚴重失眠、恐慌等「5症狀」可求助醫師

北市發生隨機攻擊事件後，讓許多民眾內心蒙上一層陰影，甚至有一名年近40歲的上班族平常騎機車通勤，但這次事件中看到有騎士遇害，導致他焦慮、失眠、神經緊繃，這兩天騎車時更感覺「脖子會發涼」，就醫後才漸漸好轉。而今（22）日開始，北市府在中山地下街R7出口，設置諮商服務據點「安心關懷小站」，提供給有需要的民眾做簡單心理諮商。

北市中山商圈擺滿鮮花卡片，悼念這起事件中逝世的民眾。圖／台視新聞

隨機攻擊事件發生後，不少民眾陷入焦慮。對此，北市府開設「安心關懷小站」，要來減低民眾恐懼、驚嚇等心理衝擊。民眾來到這後會先填寫表格，評估心理狀況，接著和心理諮商師對話，有需要也會進一步轉介諮商資源。

北市府開設「安心關懷小站」，要減低民眾恐懼、驚嚇等心理衝擊。圖／台視新聞

台北市臨床心理師公會副理事長呂宜峰指出，「如果在這段時間發現自己的生活或工作，已經受到了明確、明顯的影響、快控制不住，就可以來做一個簡單的了解」。

有醫師臨床收治一名將近40歲的上班族，平常都是騎機車通勤，但這次事件中看到有騎士遇害，導致他焦慮、失眠、神經緊繃，這兩天騎車時更感覺「脖子會發涼」。醫師表示，這是典型的「事件暗示效應」，暴力強烈衝擊會讓大腦過度警覺，醫師沒有開藥，但建議他暫時更換交通工具。

醫師表示這是典型的「事件暗示效應」。圖／台視新聞

精神科醫師也建議，民眾若出現輕生念頭、嚴重失眠、恐慌發作、甚至無法正常進食和工作等5大症狀，就應該求助專業，同時建議少接觸事件資訊，保持規律生活，讓自己慢慢從事件衝擊中，一步步恢復。

精神科醫師建議，民眾若出現5大症狀，就需要就醫尋求協助。圖／台視新聞

台北／綜合報導 責任編輯／陳俊宇

