隨機攻擊案 副總統：社會存在焦慮感、安全網需修補

（中央社記者葉素萍台北22日電）副總統蕭美琴今天提到，近期社會發生包括日前北市隨機襲擊事件，再次提醒大家社會仍存在焦慮感，社會安全網仍有需要修補與加強之處。

蕭副總統上午接見「中華民國第22屆金舵獎暨旭青獎得獎人」，總統府透過新聞稿表示，副總統致詞時，首先恭喜金舵獎、旭青獎得獎人長期以來的付出與努力，不僅顯現觀護體系的成果，更從大家的經歷中獲得許多啟發。

蕭副總統指出，這次得獎者來自學校、民間團體，以及政府矯正、檢察等相關機關，顯示每一個角色都不可或缺、也十分重要。當今社會變化快速，尤其對青少年而言，必須面對時代變遷與新科技帶來的人際關係轉變。

她說，科技雖然為下個世代創造更多機會，但同時也帶來許多挑戰，包含人際互動少了溫度與價值引導，使許多青少年在社會變遷中一時誤入歧途。不過，得獎者以專業、愛心與耐心協助曾經犯錯的年輕世代重新站起來，面對過往並重新融入社會、甚至回饋社會，這些努力都是觀護制度與社會安全的重要力量。

蕭副總統提到，近期社會發生包括日前北市隨機襲擊事件，再次提醒大家社會仍存在焦慮感，社會安全網仍有需要修補與加強之處。尤其是事件後續造成的影響，都需要得獎者持續以專業、耐心以及用心，與政府、教育體系及民間共同投入，避免類似悲劇持續發生。

副總統表示，暴力事件不僅存在於台灣，也在全球各地校園或公共場域中發生，透過新聞媒體不斷報導，進入青少年的生活與認知當中，更需要大家投入價值導向，以維持社會的安定及秩序，成為社會安全網重要的後盾。

另外，副總統也指出，旭青獎證明青少年即使一時誤入歧途，在學校、社區及相關機關的共同努力下，仍能重新站起來、改變人生，甚至回饋社會，為年輕世代帶來啟發走向正途。她感謝大家長期以來的用心與付出，並肯定所有得獎者在觀護與保護制度中，成為政府最好的夥伴。（編輯：謝佳珍）1141222