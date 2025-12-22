隨機攻擊案「接21愛滋諮詢電話」 衛福部：個位數轉介投藥

張文隨機傷人案釀4死。（圖／翁靖祐攝）

台北市19日晚間發生張文隨機攻擊事件，釀4死、11傷。衛福部證實其中一名遭襲擊受傷之民眾，為已通報並服藥穩定控制之愛滋病（HIV）感染者，不過病毒量幾乎監測不到，因此感染風險相對低，而疾管署也為此成立該事件暴露後諮詢和公費投藥專案。衛福部長石崇良今（22）日上午受訪時表示，目前已有21通諮詢電話，其中有個位數的個案已經轉介到醫療端做預防性投藥。

衛福部20日證實，中山隨機攻擊案處理過程中，發現有一名受傷民眾是愛滋感染者，不過病毒量幾乎監測不到，因此感染風險相對低。衛福部針對事件中傷者暴露感染風險緊急詢問專家意見，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與台北市衛生局共同協助受影響民眾。

廣告 廣告

疾管署表示，因血液暴觸感染愛滋機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，但仍呼籲事件發生當時在誠品生活南西店民眾，如果有遭到砍傷或者有血液接觸到傷口或眼睛等黏膜部位且尚未就醫者，儘速與1922防疫專線聯絡。

針對此事件，石崇良今日上午出席立法院衛環會接受媒體訪問時透露，目前已經接了21通電話，多數都是擔心自己有接觸的，但也有個位數的個案有預防性投藥的狀況。

至於總計會有多少人數需要評估，石崇良則表示，因為事發當天現場較為混亂，有一些是小傷沒有去就醫，因此沒有被登錄，才會公布專線可以讓擔心的民眾諮詢後再轉介。而目前1922專線還會持續開放，主要是有72小時的黃金期，民眾諮詢評估後會協助轉介。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

福原愛宣布再婚懷孕！ 親曝「離婚江宏傑後才開始新戀情」

他挺身擋下刀鋒卻未能生還！母還不知道兒子為何沒回家 桃園市府推動入祀忠烈祠

張文是校友！虎尾科大證實「109學年度畢業」 曝他在校期間表現