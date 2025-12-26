隨機攻擊模仿潮？全台網路恐嚇暴增94件 警逮12人、跨年萬人維安

社會中心／程正邦報導

警方將動員逾萬名警民力，全面拉高跨年及元旦活動維安層級。

自 12 月 19 日發生震驚社會的張文隨機殺人案後，網路模仿效應與恐嚇言論四起。警政署今（26）日公布最新統計，案發至今短短一週，全國已受理高達 94 件網路恐嚇案。警方強化查緝力道，目前共查獲 13 件並移送 12 名嫌犯，其中 4 人因情節重大遭法院裁定羈押。面對即將到來的跨年及元旦活動，警方將動員逾萬名警民力，全面拉高維安層級。

張文案後短短一週，全台網路恐嚇暴增 94 件，警方已逮12人。（圖／翻攝畫面）

網路恐嚇頻傳：4 人遭羈押，警方鎖定境外 IP

警政署指出，自張文案發生後的 12 月 20 日至 25 日中午，網路上出現大量威脅要在公共場所發動攻擊的不法言論。警方透過科技偵查，迅速逮捕 12 名嫌犯，其餘案件正由各縣市警察局全力追辦中。

值得注意的是，部分恐嚇訊息經查來源為境外 IP。警政署表示，將持續透過國際刑事合作機制，追查幕後指使者或刻意擾亂社會秩序的不法分子。同時，警方也正針對張文的犯罪資金流向與背景進行深挖，確保無漏網之魚。

高雄市警局在夢時代實地兵棋演練，遏止隨機殺人模仿犯。

跨年與元旦升旗：萬名人力進駐 37 場大型活動

因應歲末年初的大型群眾聚集，警政署啟動「加強安全維護工作」，針對全台 18 場跨年晚會與 19 場元旦升旗典禮，預計動員 8,709 名警力及 2,872 名民力（義警、民防），確保公共安全無虞。

跨年晚會涵蓋 17 縣市，包含高雄與雲林各 2 場。警方將重點配置在人潮匯集的熱點，預防無差別攻擊與任何治安事故。元旦升旗台北與台南各有 2 場重點維安。特勤警力將預置於會場周邊，隨時應對突發狀況。

警方在捷運站內實地兵棋演練制止暴徒。

強化實戰演練：北捷「無差別攻擊」測試防救災機制

為了提升應變速度，台北市政府今日特別在捷運市政府站舉行「無差別攻擊應變演練」。現場模擬歹徒投擲汽油彈及隨機砍人的極端情境，測試警方與捷運公司在第一時間的逮捕緝凶、人群疏散與傷患搶救能力。

此外，演練中也實際測試了「細胞簡訊」發送系統，確保一旦發生緊急治安事件，能立即通知周邊民眾避難。警政署要求各機關必須落實場地偵檢，並預擬「防踩踏」計畫，避免因突發驚擾引發二次災難。

