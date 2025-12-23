隨機攻擊現場》誠品南西店1婦人突倒地尖叫 友索蠟燭「淨化」

誠品南西店中午有一名婦人突然倒地尖叫，引發議論。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台北報導〕台北捷運、誠品南西店19日發生隨機攻擊案，造成包含嫌犯張文在內4死、11傷，震撼各界。誠品南西店今天中午又有狀況，店內一名婦人突然情緒激動，倒臥在地上不停尖叫，引發側目，警方立刻趨前查看，並通報救護車。

誠品南西店隨機攻擊案發生後引發社會高度不安，店外案發現場有不少民眾獻花致意，店內外更是警方巡邏不斷，中午時一名婦人在店內逛街時突然情緒激動，倒地尖叫，警方立刻就近察看，一旁朋友也不斷安撫，並向人要蠟燭為婦人「淨化」。

警方見婦人情緒相當激動，仍建議通報救護車送醫檢查，最後婦人在友人不斷安撫後情緒逐漸平穩並同意就醫。

