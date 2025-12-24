隨機攻擊第6天 刑大鑑識科3D掃描重建現場

台北市 / 綜合報導

台北車站以及中山捷運站誠品發生隨機攻擊，今(24)日專案小組帶著3D雷射掃描儀要重建現場，上午依序從案發的誠品南西、十字路口、張文投宿的旅館以及租屋處等，一一進行3D掃描，要統整所有事證以及動線，透過3D科技將張文犯案的過程以及路線完整還原，未來也可用於國民法庭上呈現。

中山誠品南西，一大早警方以及鑑識科人員來來去去，要進行張文隨機攻擊案的現場重建，包括主任檢察官曾揚嶺，北市刑大隊長盧俊宏，中山分局長張耀仁，以及刑大鑑識中心，總共16人大陣仗，而他們手上拿著黑色手提箱，裡面裝的是3D雷射掃描儀。

廣告 廣告

鑑識科人員：「紅外線雷射去記錄整個現場，然後把現場數位化，後續可以用軟體，把現場整個重建起來，然後可以供我們之後，在法庭上進行展示使用。」輕巧的機體，搭配腳架，這個3D掃描儀，掃描距離可達150公尺，10分鐘完整擷取空間座標，結合過去採證內容動線，統整分析。

警方在路口拉起封鎖線，這是張文當時丟擲煙霧彈的位置，也是重建現場之一，專案小組，依序從誠品南西側門上四樓到頂樓，接著回到平面十字路口，後方張文墜落點，再轉到他投宿的商旅，租屋處最後前往北車，有沒有縱火監視器，除了隨機攻擊的地點，鑑識小組也會前往，張文在林森北路的幾個縱火點，透過3D科技，將他犯案的過程路線完整還原。

原始連結







更多華視新聞報導

北捷隨機攻擊案 張文父母下跪道歉「連說4次對不起」：全力配合司法調查

隨機攻擊案發9分警接6報案 第一時間僅知「火警.有人傷」

余家昶捨身擋阻攔張文！ 7年好友哽咽：原本能保命

