隨機攻擊遭砍傷者有愛滋感染者 衛福部啟動暴露後諮詢與公費投藥

台北市19日發生重大隨機襲擊事件，造成多人死傷。衛生福利部部長石崇良今（20）日說明，據醫院及衛生局掌握，其中有一名遭襲擊受傷的民眾，為已通報並服藥、穩定控制的HIV感染者。由於該事件中，另有其他民眾可能因凶器或現場血液噴濺，而遭血液暴觸至傷口或黏膜，疾管署已成立此事件的暴露後諮詢及公費投藥專案，並與台北市衛生局共同協助受影響民眾。

疾病管制署署長羅一鈞及台北市政府衛生局局長黃建華說明，若事件發生時正在誠品生活南西店的民眾，且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（例如眼睛）而尚未就醫者，請撥打24小時全年無休的1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥。如經評估確認需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診，於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

廣告 廣告

另外，針對目前住院的傷患，台北市衛生局已請收治醫院評估其暴露風險；如經評估確認需要投藥，亦將透過此公費專案，於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

疾管署表示，因血液暴觸感染HIV的機率極低，估計可能低於萬分之一；預防性投藥安全且有效，完成投藥後可再將感染機率降低至接近零。請受影響民眾毋須過度擔心，也呼籲社會大眾勿進行肉搜，以免增加傷者的心理調適壓力。

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

HIV與AIDS差在哪？得HIV就會變AIDS？醫師解答真相

英國大規模血液汙染「逾3千人感染死亡」 蘇納克稱「國恥」誓言賠償

HIV感染57％為年輕族群！這1件事情是主因