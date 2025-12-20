隨機攻擊釀多人死傷！張文遭警力追捕逃往頂樓 監視器拍下最後身影

記者林盈君／台北報導

昨（19日）日晚間，遭通緝的27歲男子張文，涉嫌到台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，丟擲煙霧彈及持30公分長刀隨機攻擊，釀多人傷亡，而張文一路衝進誠品南西店內，持超過2把刀瘋狂揮砍，嚇得民眾慌亂尖叫躲避，就在警方圍捕下，張文一路逃往頂樓處，最終墜樓身亡，而他最後身影也曝光。

張文犯案後被警力追捕，一路逃往西南誠品頂樓，監視器拍下最後身影。（圖／翻攝畫面）

據了解，張文因妨害兵役，遭桃園地檢署通緝，昨（19日），他先是於下午3點多，涉嫌縱火燒毀多台汽機車，之後帶著防毒面具，前往北車及捷運中山站、誠品南西店犯案，北車57歲余姓民眾、中山站37歲的蕭姓保全、西南誠品的37歲王姓男顧客，都遭遇攻擊身傷重不治。張文一路持刀揮砍，被趕來的警力追捕，最終逃上頂樓，監視器也拍下他墜樓前的身影。

警方追蹤張文的犯案軌跡，他於19日下午3時許，涉嫌縱火燒毀多台汽機車，之後騎乘Ubike返回中正區，於公園路租屋處變更衣物，又涉嫌縱火燒租屋處，接著離開步行前往捷運台北車站。北車犯案後，張文又逃往大同區南京西路某旅館，之後再度離開，步行前往中山捷運站，並持刀進入誠品南西店犯案，最後逃往頂樓，墜樓身亡。

警方調查指出，張文共使用17顆煙霧彈、還有12個汽油彈尚未使用的，於張文旅館房間內，發現尚未使用的23瓶汽油彈，於租屋處查獲24個煙霧彈空盒，查獲刀械13把（租屋處5把、旅館1把 ），張文犯案時，攜帶了7把刀，不過於頂樓只發現4把，其餘恐因墜樓掉落其他地方。

張文犯案後被警力追捕。（圖／翻攝畫面）

