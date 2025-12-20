隨機攻擊釀恐慌 江啟臣：可研議科技預警

台北市發生隨機傷人案，立法院副院長江啟臣昨日表示，事發原因要盡快釐清，相關單位可提出未來可行的防範方式。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台北市發生張文隨機傷人案，立法院副院長江啟臣二十日表示，這起攻擊事件已經造成了社會的恐慌，呼籲有關機關要趕快查明原因，未來可行的防範方式，能否以科技方法提早預警，在事發當下降低受傷範圍。

江啟臣昨日上午出席南陽國小校慶時，接受媒體訪問表示，十九日攻擊事件發生時，自己剛好也在台北，得知後同感驚訝，畢竟攻擊事件已經造成了社會的恐慌，尤其是發生在周末時刻，大家平常在出入的公眾場所，是人潮最多的地點，雖然凶手、施暴者在前天也證明已經死亡，呼籲政府首先要趕快查明原因，了解背後的施暴理由，才能夠讓民眾安心。

江啟臣說，依據國際經驗來看，這些類似恐怖攻擊、無差別攻擊的對象都會挑選車站、捷運站、高鐵站等處。希望相關機關提出可行的防範方法，能否以科技方法提早預警，或是在事發當下可降低受傷的範圍。

江啟臣也提醒，民眾出入這些場所，還是要提高警覺，周邊發生不尋常的行動或發覺有可疑狀況，第一時間回報警政單位，避免憾事發生。