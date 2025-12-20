隨機攻擊=台灣治安有問題？在台18年田舞陽曝「外國人留言反應」

北車發生隨機攻擊事件，在台外國人分享自己的看法。（圖／翻攝元元IG、田舞陽授權）

在台灣生活多年的外國人士，對於19日發生的隨機攻擊事件表達了震驚，他們紛紛通過社群媒體分享感受。在台生活18年的巴西男星田舞陽表示，看到事件登上外媒版面，不少人都留言「不可思議」；法國網紅元元則分享，有收到來自法國友人的訊息，關心他的安全；來自甘比亞的網紅嘉明則提醒大家在外出時注意安全。

北車發生隨機攻擊事件，在台外國人分享自己的看法。（圖／翻攝元元IG、田舞陽授權）

在台灣居住18年的巴西男星田舞陽對於19日下午發生的隨機攻擊事件感到震驚，他表示這種畫面無法與台灣的日常生活連結在一起。田舞陽分享，他在社群媒體看見不少人用各國語言討論，發現許多外國網友留言表示無法相信台灣會發生這樣的事件。他也收到來自巴西家人的關心，家人也對台灣發生這種事件感到好奇。田舞陽認為，犯案者看起來知道自己在做什麼，感覺是規劃好選擇犯案地點。不過他表示，在調查結果出爐前，不會以偏概全地定義台灣「治安有問題」。

廣告 廣告

同樣在台灣居住十多年的法國人「元元」馮韋元也分享了自己的看法。他提到19日晚上有法國朋友看到新聞後關心他的安全，但朋友們不會因為這件事而突然認為台灣變得危險。元元表示，相較於法國幾乎每週都有危險事件發生，大家對台灣的印象仍然是「很安全」，這反而讓人忽略了隨時防範的重要性。元元進一步解釋，在歐洲長大的人比較習慣面對危險，看到這次事件感到很可惜，很遺憾有這種可怕的事情發生，他認為大家可能需要提高一點防範意識。

來自甘比亞的網紅嘉明對於事件發生也感到惋惜，他提醒大家在外出時要注意安全，強調這種事情不只在台灣，而是全世界都應該注意的問題。這些在台外國人士以自身經驗提醒台灣民眾，保持警覺心、小心周遭環境的重要性。

更多 TVBS 報導

北捷中山砍人／英勇滅火！54歲員工嗆傷 北捷將表揚頒獎

北捷中山砍人／北車57歲正義哥阻刀喪命 蔣萬安：給予500萬補償金

北捷中山砍人／網傳張文是中國籍？ 蔣萬安：別再流傳不實訊息

北捷中山隨機砍人／嘻小瓜怒轟隨機殺人應死刑 遭出征「深夜刪文道歉」

