隨機攻擊「恐嚇文」頻傳！怎備戰跨年？ 蔣：12/26高強度演練

台北市長蔣萬安表示，12月26日將在捷運市府站以及市府轉運站進行高強度演練。（圖／東森新聞）





北車、中山商圈爆發隨機殺人事件後，台北市長蔣萬安表示，12月26日將在捷運市府站以及市府轉運站進行高強度演練，至於跨年當天，是否會採取發細胞簡訊？蔣萬安強調，目前正研擬修訂文字，以這個方向來規劃。

跨2026年，市府照往例舞台架在市府路與仁愛路四段交叉口，重點在當龐大人流湧入現場後，市府將採取特勤、偵爆犬進駐，設車阻、有金屬探測器、車底檢查器，實施人車場檢，但是考量戶外場地，要設安檢門難上加難，幾乎不可能。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安：「包括各項的事前，地毯式的場檢，已經擬定了相關的維安計畫。」

事實上，北市府光12月31日周遭大型活動不間斷，天后蔡依林的跨年場，北市府跟業者講好當晚10時30分結束，蔣市府會提前將蔡依林歌迷以及看跨年的民眾分流。

台北市副市長李四川：「（歌迷）出來的時候，去做一個規劃。」

只是連川伯都示警，原來北捷當天會這樣封出口。不管是剛聽完演唱會，還是正準備要跨年，提醒您，當天晚上11時，國父紀念館的5號南側出口即將封閉。

避免國父紀念館站的人流與市府站等看跨年民眾癱瘓北捷，蔣市府沙盤推演，但怎在威脅、恐嚇訊息不間斷的此刻，穩市民朋友的心？尤其內政部長劉世芳說，若貿然用細胞簡訊示警，恐引恐慌！

台北市長蔣萬安：「會以未來發送細胞簡訊的方向來規劃，也正在研擬相關修訂，規範的文字。」

料敵從寬、遇敵從嚴，蔣萬安也透露，在去上海雙城前，北市將上演大規模演習。

台北市長蔣萬安：「12月26日會進行一場高強度的演練，那會選擇在捷運市府站，以及市府轉運站。」

迎戰跨年，蔣市府不敢輕忽，當天捷運重點車站也將多派比平常還多一倍的保全，要確保隨機殺人事件後，因應各種大型活動，維安做到滴水不漏。

更多東森新聞報導

北市跨年照辦！26日高強度演練 蔣萬安：正研擬細胞簡訊

蔣拋在市府站「大規模演練」！ 未來擬細胞簡訊示警

張文「殺紅眼」釀死傷！醫師父女即刻救人 蔣萬安親赴醫院致謝

