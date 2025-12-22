隨機攻擊？新竹連2起報案「3人傷」 警：糾紛引起.疑打錯人

新竹縣 / 綜合報導

昨（21）日凌晨，新竹縣新豐鄉池府路及紅樹林海邊，接連傳出傷害案件，警消獲報趕抵現場，事後網路流傳，當時事有男子持槍恐嚇，更拿棍棒隨機傷人，台北捷運事件後也迅速引發恐慌，對此，警方緊急出面澄清，表示整起案件並非隨機攻擊，而是糾紛引起的，不過疑似是「打錯人」，目前案件持續偵辦釐清中。

昨（21）日凌晨夜深人靜時，警方接獲傷害案件，與消防隊一同出動，而距離這起案件大約兩分鐘車程處，也傳出有人受傷，現場瀰漫不尋常味道，沒多久網路竟流傳。有男子持槍恐嚇，拿鐵棍木棒傷人，在北捷事件後也迅速引發恐慌，這究竟是怎麼一回事？

實際回到現場，民眾表示，當時有聽到救護車聲響，接著警方就到現場蒐證，對於案件詳情不了解，僅看到帶走作案工具。周邊住戶VS.記者說：「他(員警)有來找那個他的凶器，(是什麼東西)，好像是木棍吧，可能是丟在我們那邊的垃圾桶，(有找到)，有，一小截，(一小截喔，打到斷掉是嗎)，可能是這樣。」

整起事件就發生在新竹新豐鄉池府路及紅樹林海邊。真的是又發生隨機攻擊案件嗎？新竹縣警新湖分局副分局長陳伍龍說：「經過濾周邊監視器與車籍資料，鎖定81年次許姓男子涉有重嫌，於24小時內通知許嫌到案說明，查獲犯案用棍棒1支，訊後全案依傷害及恐嚇罪嫌依法偵辦。」

警方第一時間緊急澄清，表示是糾紛引起的，但疑似「打錯人」，更反駁有持槍一事，究竟是什麼糾紛引起？現在警方也積極偵辦當中。

