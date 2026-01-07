社會中心／馬聖傑、嚴凱 台北報導

台北信義區發生隨機攻擊事件，地點還是在台北醫學大學附設醫院外。男子疑似不滿家人把車子違停，和家人在路邊爆發口角拉扯。有路人聽到聲響，靠近查看，卻被嫌犯揮兩拳受傷。警方獲報到場，立刻將人壓制上銬。

大馬路上，一輛小黃旁，就見一男一女拉拉扯扯，身穿綠色外套的男子，情緒看起來相當激動，不管家人怎麼勸阻，他還是一邊咆哮、一邊掙扎，雙方就這樣僵持好一陣子，過沒多久，警察來了。警方一到場，將男子壓制在地，因為這名男子，與家人起衝突後，竟然衝到路邊，隨機攻擊一名男子。

隨機攻擊？疑不滿家人違停爆口角 男失控揮拳波及路人。（圖／民視新聞）目擊民眾：「就在這邊吵就在這邊吼，有聽到很多警車來，看到警察在抓他，他就不配合，有四個警察去壓著他，戴上手銬。」

事發就在台北信義區，7號下午，北醫附近的巷弄，黃姓男子不滿家人，在醫院外違停，他強行將車子，開到20公尺處的巷口，與家人爆發衝突，在大馬路上拉拉扯扯，他理智線斷掉，與家人起完衝突，再朝路邊一名陌生男子，揮拳毆打！驚動附近民眾，以為街頭又上演，隨機攻擊意外！黃姓男子聲稱，是因為最近父親過世，心情大受打擊，當時又與母親起衝突，才情緒大暴走。

隨機攻擊？疑不滿家人違停爆口角 男失控揮拳波及路人。（圖／民視新聞）目擊民眾：「那個男生說，這裡不能停車，一直跟那個女生說不能停車，叫她把車開走，那個女生不開，他才很激動的跑過去，開她駕駛座車門，跳到她身上，然後車子就咻，很快就這樣轉彎就走了，還好沒撞到人。」

無故遭毆的男子，決定驗傷提告，不解為何只是走在街頭，卻掃到颱風尾。

