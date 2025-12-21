即時中心／徐子為、謝宛錚報導



北捷北車、中山商圈19日傍晚5時許發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。傳出北捷車站有多支監視器畫面失靈，才導致捷運警察無法即時掌握兇手張文的逃逸路線。對此，台北捷運公司總經理黃清信今（21）日坦承，確實有一組監視器於事發前一天（18日）硬碟磁區故障，不過都有備援系統。





台北市長蔣萬安今上午再召開「1219事件緊急維安應變小組會議」，蔣於會後表示，同一場域有裝設多支監視攝影器，有相關主機與系統來控管，所以是相互備援。



黃清信說明，板南線B2樓有4組主機，因該地點是封閉空間，當初設置時都有備援，可交叉比對畫面。黃坦承，這次確實有一組在事發前一天硬碟磁區故障，不過因有備援，所以仍有張文下樓等相關畫面。不過他也強調，因歹徒是有計畫犯案，所以比對需花較多的時間。



媒體當場追問，是否無法第一時間掌握逃亡路線？黃表示，因歹徒有先在站內變裝，丟煙霧彈後「2次變裝」，還混入人群，未來北捷會來研究，如何防範這類型的犯罪型態。他強調，張文從M8進站，進入中山地下街等，他所有動線都有完整追溯畫面，動線時間點也都有拍下畫面，就算系統有異常也都有備援。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／隨機攻擊「監視器沒有畫面」？北捷總經理認了：「有1組故障」

更多民視新聞報導

到處都有模仿犯？網路驚現多則「無差別攻擊」貼文 刑事局出手了

小港機場上演追逐戰！外籍旅客疑攜毒品闖關 竟拒檢狂奔下場慘了

中國收買網紅證據曝光！要求「他」批評台灣軍事 高額報酬掀熱議

