隨機攻擊4死！廢死與否再掀熱議 王世堅昔轟：假仁假義

死刑的存廢問題再次掀起熱議。（示意圖／翻攝自pexels）





張文在台北車站及中山商圈無差別攻擊事件，不僅讓受害者家庭支離破碎，死刑的存廢問題再次掀起熱議。對此，台灣廢除死刑推動聯盟TAEDP在臉書轉發國際特赦組織台灣分會的貼文表示，面對艱難時刻，我們更需要溫暖與信任。

廢死聯盟：艱難時刻更需要溫暖與信任

台灣廢死聯盟22日轉發國際特赦組織台灣分會的貼文，強調在面對如此艱難的時刻，社會更需要的是溫暖與信任，並呼籲大眾不要將特定的族群或團體當成宣洩情緒的代罪羔羊。

廣告 廣告

國際特赦組織台灣分會更進一步提出關於「終身監禁不得假釋」的探討，認為監獄的功能應該包含教化與協助受刑人重新回歸社會，如果採取終身監禁且不准假釋，這與教化的目的完全矛盾。聯盟分享的觀點指出，雖然受刑人犯下重大的錯誤，但有些人可能是年輕初犯，如果直接剝奪他們的未來可能性，是相當殘忍的行為。

然而，這番言論在社會情緒尚未平復之際，顯然未能得到多數民眾的認同，許多人在網路上留言反諷，認為對凶嫌的溫暖，就是對被害家屬最大的二次傷害。更有民眾質疑，聯盟只在乎殺人犯有沒有未來，卻忘了那些罹難者早已被奪走生命，若沒有經歷過受害者的痛苦，就不應該勸人寬容行善。

王世堅批廢死：假仁假義

針對廢死議題爭論不休的現狀，立委王世堅也多次表達強硬立場。他曾直言不諱地批評廢死主張是「假仁假義、欺世盜名」，甚至是集體的虛偽。王世堅指出，每年國家還要編列高達12億元的經費，聘請律師為這些加害人與凶手辯護，這種做法讓他感到莫名其妙。他強烈主張殺人償命是千古不變的定律，並認為法律應該優先保障善良百姓的生命安全，而不是過度保護剝奪他人生命的罪犯。

張文隨機殺人所引發的後續效應還在持續擴大，從法治層面的死刑執行，以及監所制度的改革，都成為全民關注的焦點。在社會創傷復原的漫漫長路上，關於死刑存廢的爭辯或許短時間內不會有標準答案，但大眾對於守護公共安全的渴望，無疑是當前最強烈的共識。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

苗栗男出獄再隨機殺人！網灌爆廢死聯盟臉書：出來負責

三重滅門案凶嫌遭判3個死刑 家屬：感動但憂廢死聯盟

土城姊妹遭砍死！網灌爆廢死聯盟：想保護的就是這種人？

