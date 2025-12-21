隨機攻擊4死！行員遇刺身亡 兆豐銀：悲痛不捨
台北車站、捷運中山站19日晚間發生隨機砍人事件，釀成4死、11傷，其中一名不幸罹難的37歲男子，身分經查證為兆豐銀行行員；對此，兆豐銀行發布聲明，對於同仁遭逢意外，全體員工深感不捨與悲痛，也將積極協助家屬處理治喪事宜，並予以從優撫恤。
台北車站、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，嫌犯張文下午先是在林森北路、長安東路一段以及位於中正區公園路的租屋處縱火，接著又在台北捷運站丟擲煙霧彈，並持刀砍人，最終闖入百貨公司頂樓後墜樓身亡，事件造成包括張文等4人死亡、11人受傷，引起社會譁然。
在死傷名單中，其中一名不幸罹難的37歲男子證實為兆豐銀行員工，他在下班後前往誠品南西店4樓逛街，卻遭遇凶嫌張文衝上樓行凶，當場遭利刃刺傷，經緊急送醫搶救仍宣告不治。據悉，該名行員在兆豐銀任職已6年，主管與同事皆評價他「處事認真」；對於優秀同仁驟逝，兆豐金控董事長董瑞斌及兆豐銀行總經理黃永貞聞訊後，第一時間便趕赴醫院慰問同仁家屬。
對此憾事，兆豐銀發布聲明表示，對於這位優秀同仁不幸意外離世，兆豐銀行全體同仁都感到非常不捨與悲痛，行方正積極協助家屬處理治喪事宜並從優撫恤；另外，兆豐銀也說，同仁及其家屬遭逢此一重大變故是非常沉重的不幸事件，人資部門也將提供心理諮詢資源予受影響的同事。
★《鏡新聞》關心您，再給自己一次機會。
安心專線：1925（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
