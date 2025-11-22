隨機棍襲驚悚影片！新北夫妻遭從後追打送急診 警速逮人扣安毒

作案工具。讀者提供



新北市三重區22日發生隨機攻擊傷害案 。45歲顏男拿著鐵棍，不明原因先徒手毆打一名77歲老婦，然後再棍襲一對夫妻，導致該對夫妻頭部傷重送急診。三重警分局員警火速趕抵壓制顏男，且查扣安非他命，警方依照傷害以及毒品罪偵辦，並建請檢方聲請羈押。

監視器錄下22日9時33分隨機攻擊的過程，一對夫妻行經三重區三和路四段382巷口，被顏男持鐵棍追打，丈夫許男(62歲)及妻子江女(60歲)均頭部受傷，送往急診。

警方進一步追查，早上該對夫妻遇襲之前，顏男就徒手毆打一名77歲老婦，對方認為自己無礙並未報警。

調查發現，顏男攻擊後沿三和路四段382巷往永安北路方向移動，欲騎機車離開現場，警網趕抵現場，當場逮捕，並查獲作案用鐵棍。

附帶搜索時在顏男的重機車行李箱內查獲毒品安非他命一小包（毛重0.29公克、使用過吸管2支），依傷害、毒品現行犯逮捕。

