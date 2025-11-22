隨機棍襲驚悚影片！新北夫妻遭從後追打送急診 警速逮人扣安毒
新北市三重區22日發生隨機攻擊傷害案 。45歲顏男拿著鐵棍，不明原因先徒手毆打一名77歲老婦，然後再棍襲一對夫妻，導致該對夫妻頭部傷重送急診。三重警分局員警火速趕抵壓制顏男，且查扣安非他命，警方依照傷害以及毒品罪偵辦，並建請檢方聲請羈押。
監視器錄下22日9時33分隨機攻擊的過程，一對夫妻行經三重區三和路四段382巷口，被顏男持鐵棍追打，丈夫許男(62歲)及妻子江女(60歲)均頭部受傷，送往急診。
警方進一步追查，早上該對夫妻遇襲之前，顏男就徒手毆打一名77歲老婦，對方認為自己無礙並未報警。
調查發現，顏男攻擊後沿三和路四段382巷往永安北路方向移動，欲騎機車離開現場，警網趕抵現場，當場逮捕，並查獲作案用鐵棍。
附帶搜索時在顏男的重機車行李箱內查獲毒品安非他命一小包（毛重0.29公克、使用過吸管2支），依傷害、毒品現行犯逮捕。
更多太報報導
18藝人涉閃兵起訴！坤達遭求刑2年8月 王大陸僅1年原因曝光
人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠
噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」
其他人也在看
持鐵棍隨機攻擊！男想落跑 機車「發不動」..尷尬遭逮
新北市三重街頭驚傳隨機攻擊事件！一名45歲的顏姓男子因毒品案出獄僅4天，竟在短短4分鐘內，隨機攻擊三名無辜路人，造成一對60多歲夫妻及另一名77歲婦人受傷，其中一名年約60歲的婦人傷勢最為嚴重。警方在現場查扣作案工具鐵棍、安非他命及吸毒用具，全案依傷害罪移送法辦，檢方建請羈押。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
泰山楓樹河濱公園「蒜香藤」 感受浪漫紫爆視覺饗宴
時序入秋，全臺各地正上演一場如爆炸般盛開的紫色花潮，正是唯美壯觀的蒜香藤！新北市景觀處特別精選泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區二二八和平公園等三大私房賞花秘境。這些地點的蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，市民朋友要把握稍縱即逝的黃金7至10天，漫步在夢幻的花瀑廊道下，感受這場浪漫紫爆的視覺饗宴！新北市景觀處表示，泰山楓樹河濱公園有座長達近200公尺的紫色長廊，隱身於楓樹里河堤邊，這其實是條由里長及志工悉心照料的蒜香藤廊道。花開時節一串串密集的花穗從枝頭垂掛而下，氣勢磅礡，宛如懸掛在綠色植被上的紫色瀑布。無論是近距離拍攝花串細節，或是登上堤防制高點俯瞰整片花牆，都能捕捉到令人屏息的畫面。此外，鶯歌永吉公園親子同樂的花下鞦韆，也是浪漫賞花點之一。沿著步道走至籃球場，邊坡上盛開的蒜香藤便會映入眼簾。民眾可以在花棚下休憩，一邊欣賞紫花美景，一邊讓孩子在三座雙層迴旋溜滑梯、沙坑和盪鞦韆等設施中盡情玩耍，是假日親子野餐踏青的最佳選擇。三重區的二二八和平公園，被譽為都會中難得一見的綠色瑰寶。園區內最引人注目的，是設有音樂台與大草皮的寬闊多功能廣場。公園以忠孝路一段為界，巧妙地劃分出兩座各具特台灣好新聞 ・ 1 天前
新北泰山、鶯歌、三重「蒜香藤」盛開 把握10天花期賞紫色花瀑
秋季紫色花潮「蒜香藤」迎來盛開高峰，新北綠美化環境景觀處盤點3大賞花秘境，包含泰山楓樹河濱公園有座長達近200公尺的紫色長廊、鶯歌永吉公園親子同樂的花下鞦韆、三重228和平公園，景觀處長林俊德表示，這些地點的蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，民眾把握7至10天花期賞景留影。自由時報 ・ 1 天前
新北「蒜香藤」花瀑秘境 邀您搶拍浪漫秋景
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】您準備好迎接這波「紫色震撼」了嗎？時序入秋，全臺各地正上演一場如爆炸般盛互傳媒 ・ 1 天前
融入在地特色 新北邀您來鶯歌永吉公園FUN心玩
世界兒童日，旨在增進全球兒童凝聚力，致力實現每個孩子的權利。近年新北市政府積極推廣「兒童友善綠空間」理念，適逢表彰與推廣兒童日這一重要節日，在此景觀處跟大家推薦鶯歌永吉公園，它不僅是新北市結合在地文化與自然特色的代表場域，園內的設施亦可供孩童安全放心的嬉戲遊玩，展現城市與親子間共融互動與推廣美好願景。永吉公園坐落於知名的陶瓷藝術之鄉，公園設計深度融入鶯歌在地特色，以「陶瓷文化」為靈感來源，結合遊具造型與地景設計，創造出兼具美學與遊戲功能的特色空間。園內設置大型陶瓷風格地景藝術，鮮豔且具有造型感的彩色鞦韆、豐富的沙坑與水霧廣場，營造多元感官體驗環境。這些特色造型不僅帶給孩子歡樂，也讓親子同遊時感受到濃厚的陶瓷文化氛圍，成為親子共度美好時光的理想場所。另外，園區遊具在設計上兼 ...台灣新生報 ・ 5 小時前
2張千萬、5張200萬元發票沒人領！消費明細一次看
2張千萬、5張200萬元發票沒人領！消費明細一次看EBC東森新聞 ・ 14 小時前
金馬62星光 粉絲紅毯旁卡位（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日傍晚由星光大道先打頭陣，紅毯旁下午已聚集大批粉絲，拉布條、舉手牌等待一睹偶像風采。中央社 ・ 8 小時前
大專院校收緊實習政策 留學生嘆：每學期都在冒險
在聯邦政府嚴管F-1國際學生實習授權（CPT、OPT）背景下，加州多間提供CPT的大學，近期陸續收緊政策。原本部分院校為...世界日報World Journal ・ 12 小時前
機車騎不穩被攔查 女毒品通緝犯被新制快篩抓出毒駕
35歲吳姓女子昨（21）日在新北市中和區騎乘機車時，因騎乘不穩、神情恍惚且語無倫次，遭中和分局員警鎖定攔查。經查，吳女竟是新北地院發布的毒品通緝犯，且經毒品唾液快篩呈陽性反應。吳女除將面臨通緝歸案，還將成為毒駕新制重罰對象，全案已移送新北地檢署偵辦，並將持續追查毒品來源。自由時報 ・ 12 小時前
冬候鳥報到！挖子尾濕地最美季節登場 新北推免費生態導覽
位於新北市八里區、淡水河出海口的挖子尾自然保留區，每到秋冬便成為候鳥南遷的重要中繼站。為讓民眾近距離認識遷徙鳥類與棲地，新北市農業局推出常態免費預約生態導覽，由志工帶領觀察冬候鳥與紅樹林景觀，體驗挖子尾獨有的河口濕地之美。此次建議在導覽日前2週預約，每梯次30人，沒有人數限制。自由時報 ・ 16 小時前
三重348元起個人韓式燒肉吃到飽！一人一爐烤肉超自由，8種肉品＋生菜小菜熟食無限續
原本三重重新路二段上cp值超高的喬的一鍋，目前已改為韓式燒肉吃到飽！價格跟內容一樣很超值，新開幕試營運不收服務費外加開爐加送鍋物，想吃趁早。金喬伊個人韓式燒肉坐落於車流量很大的重新路二段，鄰近天台商圈，附近捷運、公車都有，搭車前來十分便利，若是開車前來附近天台也有附費停車場可供使用。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 小時前
〈熱門股〉沛亨光纖業務報捷 逆勢周漲5%
IC 設計業者沛亨 (6291-TW) 本周四參與櫃買業績發表會，會中釋出樂觀展望，尤其光纖業務受惠各大 CSP 積極擴大資本支出，目前稼動率已滿載，正積極擴充產能，隔日無懼大盤一度重挫千點，仍逆勢攻上漲停板，單週漲幅達 4.68%鉅亨網 ・ 14 小時前
新北生態給付成果卓越 黃嘴角鴞、台灣藍鵲等保育類物種重現棲地
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市農業局昨（20）日舉辦「114年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果展，展現5年來將水田、水梯田轉化為動植物共榮共存棲地的卓越成果。計畫推動迄今獲得廣泛認同，今年合作農友人數首次突破百位，輔導農田面積逼近60公頃，成功守護新北市獨特的生態保育棲地。 新北市生態服務給付計畫自110年推動，透過給予農...匯流新聞網 ・ 1 天前
藍白聯手闖關！「公投綁大選」亂象恐再現 他批：提案沒人想投怪誰
藍白立委聯手三讀通過《公民投票法》修正案，公投綁大選正式回歸，邊投票邊開票的亂象恐重演，對此，律師林智群發文置評，直言「自己提的案沒人想投，還怪什麼鳥籠公投？」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
桃消復旦分隊：中低收入戶熱水器遷移、更換補助明年元旦開跑
隨著冬季來臨，氣溫逐漸下降，市民使用暖氣與爐火的頻率增加。為提升民眾防火防災意識並預防一氧化碳中毒事故發生，桃園市平鎮區公所今（22）日於新勢國小舉辦「愛老惜幼全民健走活動」，活動結合健康、公益與安全宣導，吸引許多民眾闔家攜老扶幼熱情參與，現場洋溢著溫馨與活力。消防局第四大隊復旦分隊特別於活動現場設桃園電子報 ・ 12 小時前
北高雄家扶服務專車「獅建號」啟用 幫助北高雄家扶扶助家庭穩定生活
北高雄家扶中心深耕原高雄縣二十七個鄉鎮已三十八年，守護無數弱勢家庭度過生命的困境，逾一萬四千名兒少成長自立，秉持著「哪裡有需要家扶就在哪裡」的精神，從廣闊的山區到沿海地區、從北到南，無論路途多遠、環境多艱困，也從未停止服務的腳步；中心載運物資的需求高，加上偏鄉地區路途遙遠、路況不佳等狀況，增加運輸的負擔，國際獅子會三○○E-二區陳建全總監深感安全耐用的新車輛對中心推動扶幼工作的迫切需求，因此帶領獅友們捐贈服務專車「獅建號」，強化服務的可及性與便利性，於今日假岡山和平公園舉辦「北高雄家扶中心服務專車捐贈典禮暨嘉年華活動」，邀請社會大眾一同見證「獅建號」啟用，將愛傳遞給弱勢家庭。(見圖)北高雄家扶中心今(廿二)日說明，國際獅子會三○○E-二區的陳建全總監與獅友們，致力於關懷兒 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
男持刀搶超商 3度換車變裝仍被逮
記者蔡琇惠∕新北報導 新北市三重發生一起持刀搶案，王姓男子十一月八日涉嫌持美工刀進入…中華日報 ・ 4 小時前
足球運彩分析》11/22 森林已非上季野豬林 看利物浦怎麼運作天價板凳席
這個周末英超回來了，兩星期的FIFA DAYS國際比賽周結束，回各自國家隊的球員回來了。周末的英超踢完，下周周中又是歐戰，利物浦要去打歐冠、諾丁漢森林要去打歐足聯盃，接到下周周末的英超聯賽。所以第一個要看俱樂部觀察球員到國家隊有沒有被操壞，第二看球隊賽程，能不能負荷密集的比賽。22日晚上11點英超時段，台灣運彩開諾丁漢森林作客利物浦這場單場+場中，有一些東西提供給球迷參考。Yahoo運動運彩通 ・ 17 小時前
彰化檢測芬普尼專案首波結果出爐 15高風險蛋雞場全數過關
彰化縣文雅畜牧場11月4日被檢出雞蛋殘留農藥「芬普尼」超標，引發市場震盪。全國養雞協會今天（22日）在報紙刊登聲明，呼籲民眾不必因單一事件恐慌，對國產雞蛋仍可放心；彰化縣政府今天也公布「芬普尼全面採樣監測」專案首波結果，第一梯次鎖定的15場高風險蛋雞場，所有檢體皆未檢出芬普尼，縣府強調安全無虞。自由時報 ・ 9 小時前
石虎又少一隻！ 疑叼老鼠過馬路遭輾斃
石虎又少一隻！國道3號和美交流道附近1隻石虎慘遭過往車輛輾斃，因位於交流道旁，車輛來往多且車速快，石虎身軀遭嚴重輾壓，遺體殘破不堪，且其遺體附近還有1隻小老鼠，猜測可能是當時叼著老鼠過馬路時慘遭車輛輾斃，彰化縣府接獲消息也派人前往處理，將石虎遺體送往相關機構，以釐清其年齡狀態。自由時報 ・ 14 小時前