隨機殺人事件五大特徵 精神科醫揭張文、鄭捷、日本秋葉原通魔共同點

記者李鴻典／台北報導

北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。此案撼動全台、引發高度關注。精神科醫師沈政男分析，隨機殺人事件有五大共同點，他也說，這類犯案者常有恨世與厭世的兩種情緒。

中山站周邊19日晚間發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案。（圖／民眾提供）

沈政男今（20）天一早表示，他人在日本旅遊，日本媒體也報導了台北發生隨機殺人事件。日本對這樣的犯案者稱為通魔，最有名的就是2008發生的秋葉原通魔事件，此事件跟台北昨天發生的隨機殺人事件有幾個共同點，其實也是這類隨機殺人事件的共同點。

1.年輕男性犯案。

2.單獨犯案。

3.犯案者社交孤立，跟親友沒什麼來往。

4.工作不穩定。

5.被害者無特定性別與年齡傾向。

但因為台北的犯案者已經墜樓死亡，目前難以確定動機，一般來說都有對自身境遇的不滿，以及報復的傾向。沈政男提到，其實鄭捷也符合上訴特徵。

沈政男提到，其實鄭捷也符合上訴特徵。

沈政男進一步指出，這次的犯案者，最特殊之處在於，他犯案前先在多處縱火，連自己的租屋處都燒了，然後殺人前也施放煙霧彈，似乎想要造成社會動盪。

媒體說他縱火是要調離警方，其實應該不是，而是根本不想活了，於是大幹一番，這從他連租屋處都燒毁，可以看出來。沈政男分析，這類犯案者常有恨世與厭世的兩種情緒，一來自己不想活了，再者因為對社會懷有恨意與報復之心，而對不特定的人士展開大規模攻擊。

這位犯案者的鄰居說，「被害者很可憐，但犯案者何嘗不是？」沈政男說，多年前他曾評論，應該多了解鄭捷，就是這個意思。了解犯案動機，才能作為防範的參考。

