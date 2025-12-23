隨機殺人事件全台驚嚇 北檢成立應變小組！誓言守護全民安全

因應北捷隨機殺人引發模仿效應，北檢成立「防範恐怖攻擊應變小組」。

張文隨機攻擊事件震撼社會，後續引發的效應也讓全國民眾人心惶惶，對此，台北地檢署22日成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由國安專組李眾仁主任帶領6名檢察官，以專責檢察官團隊辦案模式，偵辦恐嚇及危害公眾安全相關安全，誓言守護全民安全。

北檢依臺灣高等檢察署指示，12月22日成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由國安專組李仲仁主任檢察官擔任召集人，許智評、李明哲、楊舒雯、高肇佑、劉星汝、李安兒等6名檢察官為應變小組成員，以專責檢察官團隊辦案模式，偵辦涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所的恐嚇及危害公眾安全相關案件，全力守護民眾安全。

北檢指出，已與臺北市政府警察局、新北市政府警察局、法務部調查局臺北市調查處、臺北憲兵隊等單位，建立縱向及橫向聯繫窗口，落實預警、通報、處置及宣導等應變機制，強化偵查作為，溯源擴大追查，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

北檢強調，對於任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全的行為，將依法嚴查速辦、絕不寬貸。並呼籲社會大眾保持理性，不散布、轉傳未經查證之訊息，共同守護社會安定與全民安全。



