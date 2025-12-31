隨機殺人事件難防？藍委曝張文、鄭捷最大共通點：法務部「9年前就有解方」

捷運台北車站、中山站外商圈於12月19日發生大規模隨機殺人事件，造成包含兇嫌在內的4死11傷悲劇，受到社會高度關注，立法院今（31）日針對「無差別攻擊犯罪事件」的防治與量刑進行檢討，國民黨立委吳宗憲指出，無論是這事的張姓兇嫌，還是2014年的鄭捷，都是屬於「社交孤立」的族群，顯然不是法務部「網路預警系統」所能有效防範的。

吳宗憲指出，在隨機殺人事件的應對上，法務部應該做出跨部會整合，至於法務部提出的「網路預警系統」，可能仍有缺失存在；吳宗憲解釋，無論是1219事件的張嫌還是鄭捷，都是屬於社交孤立的人，這類人不會在社群媒體預告犯案，顯然就不是網路預警系統所能發現的。

廣告 廣告

「真正的核心問題並沒有處理到」，吳宗憲表示，法務部應該要有效整合警政以及衛福部的資訊，建立有效的社會安全網。而針對現有的定點巡邏等方式，吳宗憲坦言，有心人士只要避開警力，照樣可以為所欲為，且增加見警率還可能導致其他案件因被忽視而發生。

吳宗憲引用法務部106年的一份報告指出，隨機殺人的兇嫌大多不是精神病患者、且有前科紀錄，代表每4個隨機殺人犯當中，就有3個早有前科紀錄。吳宗憲認為，法務部自己都證實，從前科紀錄分析潛在隨機殺人犯的命中率高達73%，是否可以妥善運用這份資料，去有效預防類似事件發生。

至於1219隨機殺人事件，吳宗憲指出，張嫌雖然沒有前科，但他是通緝犯，卻能在犯案前像正常人一樣在外租房、甚至預訂旅館，是令人費解的。吳宗憲呼籲，應對隨機殺人、解套的方式，法務部早在9年前的報告就已經研擬出方向，現在要做的應該是落實當年的措施，才能避免悲劇一再發生。

更多風傳媒報導

