隨機殺人事件 演唱會可安檢 特勤小組守跨年
北捷19日隨機殺人事件造成4死11傷，賴清德總統要求中央與地方不分黨派，共同應對這一重大事件，並要求檢警調針對歹徒個人背景、犯案動機、是否有共犯、背後是否有人指使等，全面深入調查，他並指示以此案為鑑，強化機場、車站、捷運等人流密集場所的警力部署，制度化建立反恐與快速應變機制，全力確保民眾安全與社會安定。台北市則宣布，針對商圈、人潮聚集的地點，戒備全面升級、加強巡邏；周六、日對各大夜店、酒吧全面加強臨檢；大型活動如演唱會，若有需要須設置安檢門等相關措施；跨年晚會則將派遣特勤小組進駐。
賴清德與行政院長卓榮泰昨天先後前往台大醫院、聯醫和平院區及聯醫中興院區探視傷者。隨後赴警政署聽取警政署張榮興說明案件發生過程、偵辦進度與未來應處機制。卓榮泰提出三點，下令查明何以嫌犯能繼續作案，並從所有案發現場監視器影像畫面找出可以更快遏制嫌犯的處置作為，捷運雙連站應強化警力配置；賴清德致詞時，感謝卓榮泰第一時間赴台北車站了解情況；也肯定台北市長蔣萬安籌組緊急安全小組。
賴提出四點指示：一、在醫療方面要有計畫性地推動，請中央政府跟地方政府共同合作；二、要強化成立專案小組的功能；三、此案件為鑑，在機場、車站、捷運等人流多的地方，或是重要活動加強部署警力，讓快速部隊發揮功能，同時制度化建立反恐警力作為；四、事件中失去寶貴生命、受傷民眾的撫卹、補償、獎勵與後事等，要妥為處理與協助。
1傷者罹愛滋 疾管署啟動投藥
與此同時，其中一名傷者為愛滋感染者，其餘遭砍傷民眾恐有感染風險；疾管署指出，該感染者長期服藥且穩定控制，病毒量幾乎測不到，傳染風險極低，且經血液感染愛滋風險更低於萬分之一，目前已啟動「暴露後諮詢及公費投藥專案」。
衛福部長石崇良說，各醫院搶救過程中，發現一名傷者為愛滋感染者，疾管署已成立此事件暴露後諮詢和公費投藥專案，與北市衛生局共同協助受影響民眾。事件發生時正在誠品生活南西店，且遭砍傷或有血液接觸到傷口或黏膜（如眼睛）而尚未就醫者，疾管署長羅一鈞提醒，請撥24小時全年無休1922防疫專線，由感染科醫師評估是否進行預防性投藥，若需投藥，將轉介至醫院急診或門診，於暴露後黃金72小時內完成投藥，此事件將追蹤3個月。
羅一鈞強調，基於《傳染病防治法》，不可洩漏感染者個資，也呼籲民眾勿肉搜可能感染、投藥的傷者，若洩露個資可處3至15萬元罰鍰。
衛福部統計，截至20日下午3點20分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院。其中4人死亡，其餘11人傷病，仍有5人繼續留院，包括加護病房2人、一般病房3人。
北市議員籲 應即時發細胞簡訊
針對歲末年終活動多，事發地台北市又首當其衝，蔣萬安20日主持「1219事件緊急維安應變小組」會議後，宣布北市警局等相關單位，將針對商圈、人潮聚集的地點，戒備全面升級、加強巡邏；周六、日對各大夜店、酒吧全面加強臨檢、提高見警率；大型活動如演唱會，若有需要也須設置安檢門等相關措施；跨年晚會將派遣特勤小組進駐，現場也會備有防爆車、偵爆犬，維安警力全面升級。
藍綠白三黨的市議員都提出，北市府針對發生重大治安事件時，應即時發送細胞簡訊，可第一時間通知案發地點周邊民眾提高警戒、避免接近危險區域。
大陸國台辦 向受害者表達慰問
對此，台北市消防局說，細胞簡訊起初運用於災害防救層面，蔣萬安則要求相關單位研議細胞簡訊是否適用，並持續建立更周延的通報機制。
大陸國台辦發言人20日表示，針對台北市19日發生的無辜人員傷亡事件，向受害者表達哀悼與慰問。
